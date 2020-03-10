В Нацбанке рассказали, как спасали гривню: продали 250 млн долларов

Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривни, которые усилились в течение последней недели в условиях высокой неопределенности в связи с распространением коронавируса по миру и повышением турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

"Распространение коронавируса пока имело ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и в начале марта", – отметили в пресс-службе.

Там констатировали: украинский экспорт продолжает расти. Некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж. Цены на импорт снижаются быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители, что приводит к сокращению стоимостных объемов импорта. В то же время уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства в течение последних недель не является значительным.

"Текущая ситуация на украинском валютном рынке – и межбанковском, и наличном – сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект. Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривни – сегодня международные резервы Украины составляют 26,8 млрд долларов, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года", – рассказали в НБУ.

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Готовность Национального банка использовать международные резервы для недопущения "раскачивания" курса уже подтверждена на практике. В течение прошлой недели Национальный банк три дня выходил с интервенциями по продаже валюты, и за это время продал 307 млн ​​долларов.

"Сейчас, 10 марта, высокий спрос на валюту на межбанковском рынке в послепраздничные дни подпитывается нервными настроениями участников рынка. Национальный банк вышел с интервенцией по продаже валюты и по состоянию на 13:00 продал 250 млн долларов", – объяснили в НБУ события сегодняшнего дня.

Национальный банк обещает, что продолжит следить за ситуацией с распространением коронавируса и состоянием мировых финансовых и товарных рынков. При необходимости регулятор будет и в дальнейшем проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

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"Ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, и банковская система имеет достаточно высокий уровень ликвидности. Гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд гривен, валютная ликвидность – более 8 млрд долларов. Таким образом, банки имеют достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под влиянием негативных новостей с мировых рынков. В то же время Национальный банк готов поддержать банковский рынок ликвидностью при необходимости", – отметили в пресс-службе.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с начала года Нацбанк купил на валютном рынке уже более 1 млрд долларов, а продал из резервов для сдерживания роста курса валют 295 млн долларов.

Укрепление гривни негативно сказалось на выручке экспортеров, но в то же время поспособствовало снижению инфляции и сэкономило средства на обслуживание долга в иностранной валюте.

Напомним, благодаря укреплению гривни обслуживание долгов для украинского бизнеса и государственного сектора стало на сотни миллиардов гривен дешевле.

Ранее новости "Сегодня" также писали, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Национальный банк Украины улучшили прогноз роста экономики на 2020 год до 3,5-3,7%. Кроме того, по прогнозам Всемирного банка, рост валового внутреннего продукта Украины ускорится с 3,6% в 2019 году до 3,7% в 2020-м, а в 2021-2022 годах может составить до 4,2%. При этом программа деятельности правительства предусматривает рост ВВП на 40% за пять лет.

Все подробности в спецтеме Цены на нефть и обвал рынков

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