В Нацбанке рассказали о долгах украинских предприятий за границей

Национальный банк Украины (НБУ), который назвал причины падения экономики, опубликовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 31 марта 2020 года. В первой тройке кредиторов находятся Кипр, Великобритания и Нидерланды, сообщили на сайте НБУ.

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В Нацбанке подсчитали, что общий объем долга частного сектора в конце первого квартала 2020 года составляет 43 470 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).

Географическая структура долга такова:

Кипр – 21 785 млн долларов;

Великобритания – 5681 млн долларов;

Нидерланды – 2382 млн долларов;

Британские Виргинские острова – 1435 млн долларов;

Германия – 1426 млн долларов.

Географическая структура долга, НБУ

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При этом, по данным Нацбанка, валовой внешний долг Украины за первый квартал 2020 года сократился с 121,739 млрд долларов до 120,334 млрд долларов. Валовой долг включает задолженность как государственного, так и частного сектора.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что по итогам первого квартала 2020 года капитальные инвестиции составили 76,9 млрд гривен, что на 35,5% меньше, чем было в первом квартале 2019 года.

При этом даже на фоне таких неутешительных результатов в Украине не прекращают строить планы по поводу дальнейших инвестиций. Так, сайт "Сегодня" недавно писал о том, что принятие закона "О внутреннем водном транспорте" может стимулировать приход в Украину иностранных инвесторов из Евросоюза. Однако он потребует больших расходов из госбюджета, а учитывая, что страна сейчас борется с пандемией коронавируса, денег на приведение в порядок рек может не хватить.

В Кабмине, к слову, ожидают, что падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%. При этом в правительстве уже предупредили, что не следует ждать очень быстрого завершения кризиса. Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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