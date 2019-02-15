В Нацкомиссию по энергетике пришли детективы НАБУ
Следственные действия НАБУ проводит в рамках уголовного расследования
В Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пришли детективы Национального антикоррупционного бюро.
Следственные действия НАБУ проводит в рамках уголовного расследования. Никаких деталей расследования сотрудники комиссии разглашать не могут. Говорят только, что касается оно порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электроэнергии.
"По поводу этого дела у нас в Соломенском суде рассматривается иск об установлении срока для НАБУ для завершения досудебного расследования… Они уже 23-й месяц расследуют, видимо, хотят оправдать, показать обществу, что что-то происходит", – заявила Ирина Одинец, адвокат НКРЭКУ
"Комиссия открыта и последовательна в своих действиях и в рамках действующего законодательства продолжает сотрудничать с правоохранительными органами, в частности с НАБУ… Хочу сказать, что указанное дело, оно не касается членов новой команды Комиссии", – говорит Оксана Кривенко, глава НКРЭКУ.
Напомним, в августе 2018 года НКРЭКУ приняла решение об упразднении постановления №289 от 03.03.2017 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии", более известного под названием "Роттердам+".
Также сообщалось, что НКРЭКУ утвердила новую цену на электроэнергию для промышленности.
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