В Нацкомиссию по энергетике пришли детективы НАБУ

Следственные действия НАБУ проводит в рамках уголовного расследования

В Нацкомиссию по энергетике пришли детективы НАБУ 2019-02-15T01:42:00+02:00 Экономика Следственные действия НАБУ проводит в рамках уголовного расследования

В Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пришли детективы Национального антикоррупционного бюро.

Следственные действия НАБУ проводит в рамках уголовного расследования. Никаких деталей расследования сотрудники комиссии разглашать не могут. Говорят только, что касается оно порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электроэнергии.

"По поводу этого дела у нас в Соломенском суде рассматривается иск об установлении срока для НАБУ для завершения досудебного расследования… Они уже 23-й месяц расследуют, видимо, хотят оправдать, показать обществу, что что-то происходит", – заявила Ирина Одинец, адвокат НКРЭКУ

"Комиссия открыта и последовательна в своих действиях и в рамках действующего законодательства продолжает сотрудничать с правоохранительными органами, в частности с НАБУ… Хочу сказать, что указанное дело, оно не касается членов новой команды Комиссии", – говорит Оксана Кривенко, глава НКРЭКУ.

Напомним, в августе 2018 года НКРЭКУ приняла решение об упразднении постановления №289 от 03.03.2017 года "Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электрической энергии", более известного под названием "Роттердам+".

Также сообщалось, что НКРЭКУ утвердила новую цену на электроэнергию для промышленности.

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