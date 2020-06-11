В Нацслужбе здоровья рассказали, сколько выплатили медикам за апрель

В НСЗУ планируют начать выплаты за май

Украинские больницы получили от Национальной службы здоровья (НСЗУ) 1,16 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19 в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе НСЗУ.

В частности выплаты получили:

все 25 центров экстренной медицинской помощи;

236 учреждений, оказывающих стационарную помощь;

739 заведений, в которых работают мобильные бригады;

98 учреждений, которые предоставляли стационарную помощь пациентам с COVID-19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации.

"На этой неделе НСЗУ начнет осуществлять оплаты медучреждениям за оказанные ими услуги пациентам с COVID-19 в мае", – рассказали в пресс-службе.

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Там напомнили, что если пациент имеет симптомы COVID-19, нужно позвонить к своему семейному врачу или на горячую областную линию помощи.

"При необходимости к вам будут направят мобильную бригаду для забора анализов, которые затем отвезут в лабораторию. Результаты анализов сообщат вам и вашему врачу", – сказали в НСЗУ.

Однако если состояние критическое (затрудненное дыхание, высокая температура), следует звонить в "скорую" или обращаться самостоятельно в центры экстренной медпомощи.

"Бригада ЭМП оценит состояние здоровья на месте вызова и при необходимости транспортирует пациента в больницу. Если вы не нуждаетесь госпитализации, бригада ЭМП предоставит необходимую медицинскую помощь на месте, рекомендации по самоизоляции, а также направление на тестирование для мобильной бригады", – объяснили в пресс-службе.

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В случае госпитализации пациент получит такие услуги:

тестирование на COVID-19;

лабораторные и инструментальные исследования;

медпомощь соответствии с отраслевыми стандартами;

кислородную поддержку, интенсивную терапию и подключения к ИВЛ или ЭКМО при необходимости;

медикаментозную терапию и обезболивание при необходимости;

консультации врачей других специальностей.

Все перечисленные услуги пациент с COVID-19 или с подозрением на него, получает бесплатно, добавили в НСЗУ.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что министр здравоохранения Максим Степанов определился с кандидатом на должность главы Нацслужбы здоровья.

А Международный валютный фонд при утверждении новой кредитной программы потребовал от украинских властей продолжения медицинской реформы.

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