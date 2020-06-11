В Нацслужбе здоровья рассказали, сколько выплатили медикам за апрель

Украинские больницы получили от Национальной службы здоровья (НСЗУ) 1,16 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19 в апреле. Об этом сообщили в пресс-службе НСЗУ.
В частности выплаты получили:
- все 25 центров экстренной медицинской помощи;
- 236 учреждений, оказывающих стационарную помощь;
- 739 заведений, в которых работают мобильные бригады;
- 98 учреждений, которые предоставляли стационарную помощь пациентам с COVID-19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации.
"На этой неделе НСЗУ начнет осуществлять оплаты медучреждениям за оказанные ими услуги пациентам с COVID-19 в мае", – рассказали в пресс-службе.
Там напомнили, что если пациент имеет симптомы COVID-19, нужно позвонить к своему семейному врачу или на горячую областную линию помощи.
"При необходимости к вам будут направят мобильную бригаду для забора анализов, которые затем отвезут в лабораторию. Результаты анализов сообщат вам и вашему врачу", – сказали в НСЗУ.
Однако если состояние критическое (затрудненное дыхание, высокая температура), следует звонить в "скорую" или обращаться самостоятельно в центры экстренной медпомощи.
"Бригада ЭМП оценит состояние здоровья на месте вызова и при необходимости транспортирует пациента в больницу. Если вы не нуждаетесь госпитализации, бригада ЭМП предоставит необходимую медицинскую помощь на месте, рекомендации по самоизоляции, а также направление на тестирование для мобильной бригады", – объяснили в пресс-службе.
В случае госпитализации пациент получит такие услуги:
- тестирование на COVID-19;
- лабораторные и инструментальные исследования;
- медпомощь соответствии с отраслевыми стандартами;
- кислородную поддержку, интенсивную терапию и подключения к ИВЛ или ЭКМО при необходимости;
- медикаментозную терапию и обезболивание при необходимости;
- консультации врачей других специальностей.
Все перечисленные услуги пациент с COVID-19 или с подозрением на него, получает бесплатно, добавили в НСЗУ.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что министр здравоохранения Максим Степанов определился с кандидатом на должность главы Нацслужбы здоровья.
А Международный валютный фонд при утверждении новой кредитной программы потребовал от украинских властей продолжения медицинской реформы.
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