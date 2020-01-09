В "Нафтогазе" не знают, кто поставляет газ на оккупированные территории Донбасса

По решению Стокгольмского арбитража украинская сторона за эти поставки платить не должна

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

НАК "Нафтогаз Украины" не имеет данных о том, кто поставляет газ на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и кто этот газ оплачивает.

Такое заявление сделал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Не знаю, честно говоря, что происходит с 1 января. Поставляется ли туда газ, кто за него платит. Сейчас нет никаких контрактных обязательств между "Нафтогазом" и "Газпромом", которые обязывали бы "Нафтогаз" этот газ оплачивать… С 1 января у нас нет контракта на покупку газа у "Газпрома", поэтому мы не знаем, кто куда поставляет и кто должен за это платить", – сказал Витренко.

При этом он добавил, что вопрос поставок газа на оккупированные территории по контракту от 2009 года был полностью урегулирован. Украинская сторона за эти поставки платить не должна.

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"Договор об урегулировании претензий между "Нафтогазом" и "Газпромом" включает любые отношения в рамках контрактов от 2009 года. То есть за период 2009-2019 годов любые поставки на любую территорию, в частности на территорию, которая сейчас не контролируется украинской властью, охватываются этими договоренностями. В них четко написано, что "Газпром" не может ничего дополнительно требовать по любым поставкам на любые территории и "Нафтогаз" не должен ничего за это платить. Этот вопрос окончательно закрыт", – сказал Витренко.

В свою очередь генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что с контролируемой украинскими властями территории Украины на сегодня технически невозможна поставка газа на оккупированную территорию.

В тренде Россия наращивает транзит газа через Украину

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что летом 2014 года "Нафтогаз" и "Газпром" подали друг против друга иски в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. Жалобы касались договора купли-продажи газа, который был заключен в 2009 году. В октябре в суде появился инициированный украинской стороной спор о контракте на транзит газа.

Решение по поставкам газа Стокгольмский арбитраж вынес в декабре 2017 года. Тогда "Нафтогаз" уверенно заявил, что выиграл спор против "Газпрома" по ключевым вопросам:

Украине не пришлось платить "Газпрому" 56 млрд долларов за газ, поставленный за 2009 – 2017 годы;

"Нафтогаз" не будет платить России за газ, который "Газпром" с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Донбасса;

благодаря пересмотру контрактной цены Украина сэкономила 1,8 млрд долларов на приобретенном в 2014-2015 годах газе.

Суд решил, что будущие поставки газа на указанные территории также не должны оплачиваться Украиной до прекращения оккупации.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко оценил перспективы решения конфликта на Донбассе.

29 декабря был совершен обмен пленными: Киев вернул домой 76 человек, передав подконтрольным России боевикам 141 человека. В чем выиграли Украина и Россия от этого обмена, смотрите в нашем сюжете:

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