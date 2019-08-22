В "Нафтогазе" отчитались о подготовке к остановке транзита российского газа

/ Фото: Укртрансгаз

Транзита российского газа через территорию Украины с начала 2020 года, скорее всего, не будет. Об этом заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко в интервью "Радио Свобода".

"К сожалению, базовый вариант заключается в том, что с 1 января 2020 года транзита российского газа через территорию Украины не будет. Это означает, что вся система в пределах украинской ГТС должна быть возвращена в так называемый "физический реверс", и газ будет поступать не с востока на запад, а с запада на восток", – сообщил он.

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Витренко напомнил, что аналогичные действия Украина предприняла в 2009 году, но тогда газотранспортная система работала в полуаварийных режимах. По его словам, в этом году украинская сторона готовилась к такому сценарию.

"Было модернизировано пять компрессорных основных станций, так называемая "обмотка". Сейчас они могут работать в двух направлениях. С 1 января они будут работать в направлении с запада на восток. ГТС сможет обеспечивать всех потребителей Украины достаточным количеством газа, несмотря на то, что газ не будет поступать из России", – заключил он.

Новости "Сегодня" сообщали, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Согласно предложению Еврокомиссии, новое соглашение должно быть длительным – на десять или более лет – и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией. В свою очередь Россия предлагает просто продлить действующий контракт, против чего выступает Киев, который поддерживает предложение европейской стороны.

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