В "Нафтогазе" ответили на "транзитные" планы "Газпрома"

Витренко прокомментировал сообщения СМИ о подготовке "Газпрома" к краткосрочному соглашению

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Российскому "Газпрому" следует официально ответить на предложение Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа через территорию Украины после 2020 года, а в случае отказа – предложить свой вариант.

Об этом 26 июля написал исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, комментируя сообщения СМИ о том, что "Газпром" готовится заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу, чтобы выиграть время для завершения строительства газопроводов в обход украинской ГТС.

"Было бы желательно, чтоб "Газпром" ответил официально на предложение Еврокомиссии. Если "Газпром" не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями. Например, готов ли "Газпром" на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа с территории Российской Федерации", – отметил он.

Топ-менеджер "Нафтогаза" добавил, что Украина заинтересована в продолжении транзита и занимает конструктивную позицию.

"Это еще раз доказывает, что пока едва ли не единственными рычагом влияния на сохранение любого транзита через Украину является остановка строительства "Северного потока – 2". Надеюсь, на это обратят внимание в Европе, в частности в Германии. Ну и еще раз попутно благодарим Данию", – заключил Витренко.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, согласно предложению ЕК, новый контракт на транзит газа должна быть длительным – на десять или более лет – и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией.

В "Нафтогазе" заявили, что готовы заключить с Россией соглашение о транзите газа на условиях, предложенных вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем – "это должно быть операторское соглашение в отношении мощностей объемом 90 млрд куб. м ежегодно, и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд кубометров ежегодно в среднем на протяжении 10 лет".

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь, украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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