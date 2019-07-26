Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В "Нафтогазе" ответили на "транзитные" планы "Газпрома"

26 июля, 13:19

Витренко прокомментировал сообщения СМИ о подготовке "Газпрома" к краткосрочному соглашению

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Российскому "Газпрому" следует официально ответить на предложение Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа через территорию Украины после 2020 года, а в случае отказа – предложить свой вариант.

Об этом 26 июля написал исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, комментируя сообщения СМИ о том, что "Газпром" готовится заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу, чтобы выиграть время для завершения строительства газопроводов в обход украинской ГТС.

"Было бы желательно, чтоб "Газпром" ответил официально на предложение Еврокомиссии. Если "Газпром" не принимает это предложение, пусть предложит свой вариант. Причем желательно со всеми деталями. Например, готов ли "Газпром" на практике разблокировать возможность другим компаниям осуществлять транзит газа с территории Российской Федерации", – отметил он.

Топ-менеджер "Нафтогаза" добавил, что Украина заинтересована в продолжении транзита и занимает конструктивную позицию.

"Это еще раз доказывает, что пока едва ли не единственными рычагом влияния на сохранение любого транзита через Украину является остановка строительства "Северного потока – 2". Надеюсь, на это обратят внимание в Европе, в частности в Германии. Ну и еще раз попутно благодарим Данию", – заключил Витренко.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что, согласно предложению ЕК, новый контракт на транзит газа должна быть длительным – на десять или более лет – и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией.

В "Нафтогазе" заявили, что готовы заключить с Россией соглашение о транзите газа на условиях, предложенных вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем – "это должно быть операторское соглашение в отношении мощностей объемом 90 млрд куб. м ежегодно, и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд кубометров ежегодно в среднем на протяжении 10 лет".

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь, украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, Россия, Витренко, Нафтогаз Украины, транзит газа, Северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость " В "Нафтогазе" ответили на "транзитные" планы "Газпрома"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экспериментальный вариант: поможет ли Украине новый маршрут поставок газа

Сегодня, 08:53

Сжиженный газ не может напрямую поступать в страну, но есть альтернатива

Суд над руководством "Нафтогаза" и внедрение стандартов НАТО в ВСУ: топ-темы дня

Вчера, 12:03

В четверг, 25 июля, определились несколько важных тем, за которыми будет следить пресса

Причин откладывать больше нет: Украина призвала провести "трехсторонку" по транзиту газа

24 июля, 15:15

Позицию "Нафтогаза" озвучил топ-менеджер компании Юрий Витренко

Сколько продержатся поставки газа из России в Европу без Украины: появился прогноз

23 июля, 15:17

Прогноз озвучил топ-менеджер "Нафтогаза Украины" Андрей Фаворов

7 симптомов, которые могут указывать на рак

Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром

Экс-Холостяк Дмитрий Черкасов раскрыл секреты воспитания сыновей

6 полезных привычек, которые научат тебя экономить

Потап рассказал, почему скрывал роман с Настей Каменских

Солнцезащитные кремы опасны для здоровья?

Бриться реже: 10 лайфхаков для гладких ног

С 20 мая ученые перейдут на новое определение килограмма

К Земле несется опасный астероид

«Люди в черном: Интернэшнл»: причины провала в прокате

Вот почему старые швейные машинки особо ценные для антикваров

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Сегодня, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

24 июля, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

24 июля, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

24 июля, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Кошка умерла из-за шампуня для животных

С каждым годом люди становятся «несчастнее»

Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь