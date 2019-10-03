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В "Нафтогазе" ответили на заявление Путина о газовом контракте с Украиной

3 октября, 12:42

Позицию украинской стороны озвучил Юрий Витренко

/ Фото: AFP

Российская сторона начала заявлять о готовности подписать контракт на транзит газа с Украиной по европейским правилам только тогда, когда решила, что Киев не успеет эти правила внедрить до конца текущего транзитного контракта, то есть до конца 2019 года.

Об этом 3 октября написал исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, отметив, что это одна из версий.

"Именно поэтому [президент России Владимир] Путин и говорит, что если Украина не успеет, то Россия может просто продлить действие текущего контракта", – объяснил он.

Витренко перечислил несколько пунктов, раскрывающих позицию украинской стороны:

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  1. Правительство и регулятор уверяют, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца 2019 года.
  2. Есть третий вариант – операции "своп", который "лучше продолжения текущего контракта" и позволяет "уже даже сейчас применить европейские правила этих операций".
  3. Остается вопрос "абсолютно неприемлемого требования российской стороны как предпосылки переговоров по транзиту, чтобы "Нафтогаз" отказался от своей победы в Стокгольмском арбитраже".
  4. Российская сторона подняла вопрос поставок газа в Украину и настаивает, что этот вопрос должен быть первостепенным по отношению к транзиту.

"Как будет этот вопрос решаться? Особенно учитывая то, что "Газпром" сейчас не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа "Нафтогазу", а также то, что "Нафтогаз" обоснованно требует, чтобы "Газпром" разблокировал возможность получать на границе Украина – РФ газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов "Газпрома", – заключил Витренко.

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Новости "Сегодня" писали, что заявление Путина прозвучало 2 октября. По его словам, Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если та до конца 2019 года имплементирует европейское законодательство. Если же нет, "что вполне вероятно", Москва готова продлить действующий контракт на прокачку газа, добавил он.

Напомним, что 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации о транзите газа через Украину с 2020 года (действующий контракт подписали в 2009 году, он истекает в конце 2019-го). После встречи заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что Киев больше всего интересует транзит газа, а Москву – прямые поставки украинским потребителям.

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газ Россия Путин Витренко Туркменистан Нафтогаз Украины транзит газа

Источник: Сегодня

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