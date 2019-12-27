В "Нафтогазе" ответили на заявления Москвы об окончательных газовых договоренностях

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В "Нафтогазе Украины" прокомментировали растиражированное российскими СМИ заявление главы Минэнерго России Александра Новака об окончательных договоренностях по контракту на транзит газа.

"Обращаем внимание СМИ, в сегодняшнем заявлении на РИА Новости есть ссылка на договоренности 20 декабря. Если будет новая информация, мы ее сообщим. Пока переговоры об имплементации на уровне компаний продолжаются", - говорится в сообщении пресс-служба "Нафтогаза" в Facebook.

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Ранее министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что никаких изменений в транзитное соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" вносить не предполагается, коммерческие условия по транзиту газа в Европу будут экономически выгодны и России и Украине.

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Как известно, "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. 26 декабря Россия и Украина приступили к переговорам о транзите газа в Вене. Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко выразил надежду, что удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс в пятницу, 27 декабря. Впрочем, российский министр энергетики Александр Новак прогнозирует, что сам газовый контракт будет подписан 28-29 декабря.

Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – "живыми" деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России касательно потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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