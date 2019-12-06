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В "Нафтогазе" озвучили два предложения "Газпрому"

6 декабря, 19:26

Украина готова отозвать свой иск к "Газпрому" - стали известны условия

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

НАК "Нафтогаз Украины" завершил очередной раунд переговоров с "Газпромом" в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа.

Об этом на своей странице в Facebook 6 декабря сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, отметив, что в ходе последней встречи обсуждались вопросы прошлого и текущего Стокгольмских арбитражей.

"Наша позиция по этому вопросу является публичной. Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" за счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 млрд долларов)", – пишет Витренко.

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По его словам, Украина также выразила готовность отозвать свои исковые требования по новому арбитражу взамен за заключение покрывающего все расходы долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу и компенсацию обязательств, которые "Газпромом" не выполнил по текущим контрактам.

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"И здесь, как вы сами видите, у нас тоже конструктивная позиция – покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться. Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы добросовестно обсуждали эти вопросы", – резюмирует Юрий Витренко.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин пожаловался на стоимость транзита российского газа в Европу через Украину. В ответ на это Витренко порекомендовал "Газпрому" обосновать необходимость снижения тарифа в обращении к украинскому регулятору НКРЭКУ.

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Источник: Сегодня

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