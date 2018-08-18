В "Нафтогазе" подсчитали, на какой срок Украине хватит собственного газа
Чтобы отказаться от импорта газа, Украине нужно начать добывать по 27 млрд кубометров в год
Украина стала добывать меньше газа. А существующих в стране запасов голубого топлива при нынешних объемах добычи хватит на 15 лет. Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире телеканала "Прямой".
"У нас запасов хватает примерно на 15 лет, уже существующих, не говоря о том, что мы можем на самом деле увеличить ресурсную базу", – сказал Витренко.
По его словам, сейчас в Украине добывается около 20 млрд кубометров газа, из которых около 15,5 млрд куб. м приходится на "Укргазвидобування", где у "Нафтогаза" есть мажоритарный пакет акций. Остальной объем добывают частные компании, в том числе и "Укрнафта".
По подсчетам Кабмина, чтобы отказаться от импорта газа, Украине нужно начать добывать по 27 млрд кубометров газа ежегодно.
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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который упрощает получение разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для таких работ.
При этом глава правительства Владимир Гройсман уверен, что наращивание собственной добычи позволит снизить цены на газ в Украине:
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