В "Нафтогазе" подсчитали, на какой срок Украине хватит собственного газа

Вчера, 23:45

Чтобы отказаться от импорта газа, Украине нужно начать добывать по 27 млрд кубометров в год

В "Нафтогазе" подсчитали, на какой срок Украине хватит собственного газа
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Украина стала добывать меньше газа. А существующих в стране запасов голубого топлива при нынешних объемах добычи хватит на 15 лет.  Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире телеканала "Прямой".

"У нас запасов хватает примерно на 15 лет, уже существующих, не говоря о том, что мы можем на самом деле увеличить ресурсную базу", – сказал Витренко.

По его словам, сейчас в Украине добывается около 20 млрд кубометров газа, из которых около 15,5 млрд куб. м приходится на "Укргазвидобування", где у "Нафтогаза" есть мажоритарный пакет акций. Остальной объем добывают частные компании, в том числе и "Укрнафта".

По подсчетам Кабмина, чтобы отказаться от импорта газа, Украине нужно начать добывать по 27 млрд кубометров газа ежегодно.

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Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который упрощает получение разрешений для начала бурения нефтегазовых скважин, а также выделение земельных участков для таких работ.

При этом глава правительства Владимир Гройсман уверен, что наращивание собственной добычи позволит снизить цены на газ в Украине:
Нафтогаз, Витренко, Укргазвыдобування, добыча газа

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