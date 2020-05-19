В "Нафтогазе" придумали, как заработать на пустующих хранилищах газа

Украина может получить дополнительную прибыль со свободных мощностей подземных хранилищ газа, которые пока заполнены на 50%. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
"В прошлом месяце в Европе начался сезон закачки газа. Учитывая рекордно большие остатки газа в европейских хранилищах, уже в августе ЕС может столкнуться с нехваткой свободных мощностей для хранения газа", – говорится в сообщении.
В такой ситуации Украина может использовать потенциал своих ПХГ и предложить свободные мощности для хранения газа европейскими компаниями.
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"ПХГ имеют более 14 млрд куб. м свободных мощностей, часть которых можно "сдать в аренду" европейским трейдерам. Но для этого они должны быть мотивированы транзитировать газ в украинские хранилища. Другими словами – тарифы и условия сотрудничества должны быть привлекательными и простыми", - отметили в "Нафтогазе".
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Как отметили в компании, по оценкам британских исследователей, европейские трейдеры, вероятно, закачают в украинские газохранилища до конца лета 5-6 млрд куб. м., хотя, возможно, этот объем достигнет 10 млрд куб. м газа.
Ранее новости "Сегодня" писали, на каких условиях "Газпром" может воспользоваться украинскими хранилищами газа.
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