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В "Нафтогазе" придумали, как заработать на пустующих хранилищах газа

19 мая, 12:31

Денис Беспалов

В августе ЕС может столкнуться с нехваткой свободных мощностей для хранения газа

Украина может получить дополнительную прибыль со свободных мощностей подземных хранилищ газа, которые пока заполнены на 50%. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"В прошлом месяце в Европе начался сезон закачки газа. Учитывая рекордно большие остатки газа в европейских хранилищах, уже в августе ЕС может столкнуться с нехваткой свободных мощностей для хранения газа", – говорится в сообщении.

В такой ситуации Украина может использовать потенциал своих ПХГ и предложить свободные мощности для хранения газа европейскими компаниями.

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"ПХГ имеют более 14 млрд куб. м свободных мощностей, часть которых можно "сдать в аренду" европейским трейдерам. Но для этого они должны быть мотивированы транзитировать газ в украинские хранилища. Другими словами – тарифы и условия сотрудничества должны быть привлекательными и простыми", - отметили в "Нафтогазе".

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Как отметили в компании, по оценкам британских исследователей, европейские трейдеры, вероятно, закачают в украинские газохранилища до конца лета 5-6 млрд куб. м., хотя, возможно, этот объем достигнет 10 млрд куб. м газа.

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Ранее новости "Сегодня" писали, на каких условиях "Газпром" может воспользоваться украинскими хранилищами газа.

О планах США по созданию в Украине газового хаба для сжиженного газа смотрите в сюжете:

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газ Украина Нафтогаз Украины ПХГ

Источник: Сегодня

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