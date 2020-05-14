В "Нафтогазе" прокомментировали увольнение Витренко

В "Нафтогазе Украины" прокомментировали информацию о сокращении должности исполнительного директора, которую в настоящий момент занимает Юрий Витренко. Пресс-служба компании сообщила, что в рамках трансформации группа "Нафтогаз" оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями, сообщает DW.

В пресс-службе "Нафтогаза" уточнили, что трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы.

"В частности, уже реструктурирован ряд функций дивизиона "Интегрированный газ", долгосрочного планирования, рыночных исследований и долгосрочного прогнозирования, корпоративных коммуникаций, общего операционного руководства и др. Аналогично будет реструктурирован функционал исполнительного директора группы "Нафтогаз", – говорится в сообщении пресс-службы.

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Ранее Юрий Витренко заявил, что его должность в "Нафтогазе" сокращают и через два месяца он покинет компанию.

Напомним, в конце января прошлого года президент Владимир Зеленский прекратил полномочия Юрия Витренко в качестве члена наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром".

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