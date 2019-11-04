В "Нафтогазе" раскритиковали претензии России из-за решений Стокгольма

Юрий Витренко / Фото: УНИАН

Российский "Газпром" за десять лет получил на 46,6 млрд долларов больше от продажи газа, чем Украина – от его транзита.

Об этом 4 ноября написал исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в Facebook, комментируя исковые требования украинской компании в "предыдущем Стокгольмском арбитраже" и претензии России о якобы "нарушении баланса в отношениях между сторонами".

"Специально для нового арбитража мы сделали несколько красноречивых расчетов за период 2009-2018 годов (то есть за полные годы за весь период действия контракта, и это уже с учетом решения предыдущего арбитража). 46,6 млрд долларов. На столько больше получил "Газпром" от продажи газа, который потребила Украина, чем Украина получила за транзит. Так в чью пользу "баланс в отношениях"?.." – отметил топ-менеджер.

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Витренко добавил, что эта разница составила бы приблизительно 13 млрд долларов, если бы газ продавался по "равнодоходной" цене для "Газпрома" (то есть по цене, которая приносила бы российской компании одинаковую прибыль от продажи газа Украине и Германии) и при этом "Газпром" платил бы транзитный тариф, который покрывал хотя бы расходы "эффективного оператора".

"Эта разница в 33,6 млрд долларов между тем, что есть, и тем, что должно было быть, равна примерно четверти ВВП (валовому внутреннему продукту. – Ред.) Украины", – написал он.

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Новости "Сегодня" писали, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу "Нафтогаза" во всех спорных вопросах по контракту на поставку газа с "Газпромом": ценообразованию, положению "бери или плати" и признанию недействительными других положений, которые являются необоснованными.

28 февраля 2018 года арбитраж вынес решение по транзитному контракту. Он удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух производств российская компания должна заплатить "Нафтогазу" 2,56 млрд долларов с учетом зачета 2,1 млрд долларов, который "Нафтогаз" уже получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

В конце октября 2019 года президент России Владимир Путин призвал "обнулить все требования с обеих сторон"в арбитраже. В свою очередь "Нафтогаз" подал новые исковые требования к "Газпрому".

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