В "Нафтогазе" рассказали, где будут брать деньги в 2018 году

"Нафтогаз Украины" рассматривает возможность выпуска еврооблигаций в 2018 году. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Глава компании уверен, что облигации будут привлекательными для инвесторов из-за высокой прибыльности компании.

"Мы рассчитываем на сотрудничество с банками для выпуска евробондов. Мы смотрим на это оптимистично", – сказал Коболев в эфире Bloomberg TV Europe, отвечая на вопрос относительно источников финансирования компании в 2018 году.

Компания в 2018 году планирует инвестиции в размере около 2 млрд долларов, отметил Коболев.

Также он напомнил, что в 2017 году "Нафтогаз" получил прибыль в размере 1,5 млрд долларов. В апреле 2017 года "Нафтогаз Украины" впервые за пять лет вышел на прибыль.

По словам главы компании, "Нафтогаз" в 2017 году увеличил добычу газа на 6%. Коболев подчеркнул, что Украина уже в 2020 году сможет обойтись без импорта газа, благодаря росту собственной добычи.

Как сообщали ранее в госкомпании "Укргазвыдобування", цель Украины – выйти на уровень добычи газа 20 млрд куб. м в год к 2020 году. В 2017 году компания добыла 15,25 млрд куб. м газа. В целом добыча газа в Украине в 2017 году составила более 20 млрд кубометров.