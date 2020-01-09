В "Нафтогазе" рассказали, как будут использовать транзитные мощности ГТС

«Нафтогаз» планирует предложить услуги по транзиту и другим компаниям, кроме «Газпрома»

Фото: facebook.com/utg.ua

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует предложить другим компаниям, кроме "Газпрома", использовать транзитные мощности украинской ГТС, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Наша задача, чтобы не только "Газпром" использовал украинскую ГТС", - сказал Витренко, добавив, что "Нафтогаз" планирует предложить услуги по транзиту и другим компаниям, кроме "Газпрома".

Ранее Юрий Витренко заявил, что транзитный контракт, который был подписан между Украиной и Россией, заключен по европейским правилам и содержит принцип "качай или плати".

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"Это первый раз в истории Украины, когда "Газпром" заключил контракт на транзит по европейским принципу "качай или плати", – сообщил Витренко.

Как сообщали новости "Сегодня", согласно пятилетнему соглашению, минимальный объем прокачиваемого через Украину российского газа – 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд – в последующие четыре года.

Премьер-министр Алексей Гончарук в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" заявил, что через несколько лет Украина отключится от российских и белорусских энергосистем. По его словам, это логичный шаг к присоединению в 2023 году к европейской сети.

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