В "Нафтогазе" рассказали, как остановить "Северный поток – 2"

Строительство газопровода "Северный поток -2 ", которое началось в Германии, могут остановить американские санкции или позиция Дании. Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.

По словам Витренко, Дания может отложить, а в дальнейшем и усугубить ситуацию с "Северным потоком – 2".

Дания осталась единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Таким образом, Дания может заблокировать проект.

"У них есть закон, позволяющий им при вынесении решения [по поводу разрешения на строительство газопровода] руководствоваться соображениями национальной безопасности, и этого решения также до сих пор нет", – отметил Витренко.

Он подчеркнул, что важным фактором являются американские санкции. По словам Витренко, в США есть понимание того, что "Северный поток- 2" – это "политически мотивированный проект, нацеленный на коррумпирование европейских политиков и раскол европейских стран".

"Плюс мы видим инициативу Конгресса США, которая нацелена на то, что должны быть введены автоматические санкции против "Северного потока – 2". На это также есть надежды с нашей стороны", – отметил Витренко.

Напомним, замгоссекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон подтвердил позицию США о неприемлемости сооружения газопровода "Северный поток – 2" и подчеркнул важность отношений между Украиной и США в сфере энергетической безопасности:

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.