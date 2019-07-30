Компания отвечает за розничную поставку газа для домохозяйств, среднего и малого бизнеса

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В "Нафтогазе" сообщили, кто возглавил газопоставляющую компанию https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7 2019-07-30T15:49:00+03:00 Экономика Компания отвечает за розничную поставку газа для домохозяйств, среднего и малого бизнеса

Максим Рабинович назначен директором ООО "Газопоставляющая компания (ГПК) "Нафтогаз Украины", отвечающей в группе "Нафтогаз" за розничную поставку газа для домохозяйств, среднего и малого бизнеса. Об этом сегодня, 30 июля, информирует пресс-служба Группы.

В сообщении говорится, что этот пост Рабинович будет совмещать с позицией заместителя директора НАК "Нафтогаз Украины" по интегрированному газовому бизнесу по вопросам розничного бизнеса, которую занимает с марта 2019 года.

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Руководитель дивизиона "Интегрированный газовый бизнес" "Нафтогаза" Андрей Фаворов заявил, что миссия ГПК – обеспечить прямые и прозрачные продажи газа, а также самый удобный сервис для клиентов.

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Ранее в Кабмине сообщили, что предельная стоимость газа для населения в августе уменьшится по меньшей мере на 5,5% по сравнению с июльской ценой и составит не более 4640 грн за 1000 куб. м без учета налога на добавленную стоимость (НДС) и транспортных расходов.

Новости "Сегодня" писали, что стоимость газа для населения в июне без НДС и транспортных расходов была снижена до 5553,89 грн, а в июле – до 4905,67 грн за 1000 куб. м.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что стоимость газа, которая будет установлена на август для населения, должна стать основной для следующего отопительного сезона, так как сейчас идет основная закупка топлива.

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