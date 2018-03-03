В "Нафтогазе" сообщили об увеличении объема импорта газа из ЕС в пять раз

Сегодня, 02:01

По словам главного коммерческого директора "Нафтогаза", Украина доказала, что она – надежный транзитер

 

фото AFP
фото AFP

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" с завтрашнего дня в пять раз увеличит объем импорта природного газа из стран ЕС для восполнения дефицита газа, который возник в газотранспортной системе по вине российского газового монополиста "Газпром".

Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"С завтрашнего дня мы будет покупать в пять раз больше газа из Европы, чем сегодня", – сказал он, добавив, что это будет гораздо больший объем, чем тот, который Украина должна была получать от "Газпрома".

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Витренко также отметил, что Украина, снизив собственное потребление газа, для обеспечения бесперебойного транзита голубого топлива в ЕС, доказала, что "мы надежный транзитер".

Напомним, "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по транзиту газа. Украина добилась компенсации в 4,6 млрд долларов за недопоставку Россией объемов газа для транзита.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман обвинил "Газпром" в шантаже после срыва поставок газа из России. По его словам, "Нафтогаз" должен не допустить технических сбоев из-за действий российского "Газпрома", который отказался поставлять газ Украине.
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Источник:

УНИАН

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