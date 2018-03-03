В "Нафтогазе" сообщили об увеличении объема импорта газа из ЕС в пять раз
По словам главного коммерческого директора "Нафтогаза", Украина доказала, что она – надежный транзитер
Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" с завтрашнего дня в пять раз увеличит объем импорта природного газа из стран ЕС для восполнения дефицита газа, который возник в газотранспортной системе по вине российского газового монополиста "Газпром".
Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщил главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"С завтрашнего дня мы будет покупать в пять раз больше газа из Европы, чем сегодня", – сказал он, добавив, что это будет гораздо больший объем, чем тот, который Украина должна была получать от "Газпрома".
Витренко также отметил, что Украина, снизив собственное потребление газа, для обеспечения бесперебойного транзита голубого топлива в ЕС, доказала, что "мы надежный транзитер".
Напомним, "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по транзиту газа. Украина добилась компенсации в 4,6 млрд долларов за недопоставку Россией объемов газа для транзита.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман обвинил "Газпром" в шантаже после срыва поставок газа из России. По его словам, "Нафтогаз" должен не допустить технических сбоев из-за действий российского "Газпрома", который отказался поставлять газ Украине.
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