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В налоговой службе сделали заявление о выполнении бюджета на 2019 год

19 февраля, 10:16

Выполнение бюджета стало возможным благодаря правильному администрированию налогов, заявили в ГНС

/ Фото: Александр Яремчук

Государственная налоговая служба заявила, что в Сети распространяется фейк, о том, что якобы выполнение бюджета 2019 года налоговой стало возможным исключительно благодаря налоговым переплатам. Об этом говорится в заявлении ГНС в Facebook.

"На самом деле, выполнение бюджета стало возможным благодаря правильному администрированию налогов", - говорится в заявлении ГНС.

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В ведомстве также указали на тот факт, что объем переплат за последние 3 года почти не менялся.

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Ранее сообщалось, что в январе 2020 года госбюджет получил больше налогов и сборов – поступления составили 22,38 млрд гривен. Это на 12,4%, или на 2,47 млрд гривен, больше, чем за аналогичный период 2019 года. Однако при этом в январе доходы госбюджета все равно составили на 5,85 млрд гривен меньше росписи.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что налоговую систему в Украине ждут очередные изменения. Так, Министерство финансов уже начинает работу над налоговой реформой, которую планируют провести в 2020 году. Как объясняла глава ведомства Оксана Маркарова, работа над реформой начнется с комплексной диагностики налоговой системы, которая не проводилась в Украине с 2015 года.

А тем временем в Украине возникли проблемы с автоматическим возмещением налога на добавленную стоимость.

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бюджет налоговая ГНС

Источник: Сегодня

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