В НБУ дали оценку экономическому росту Украины

Экономика страны продолжает расти, но не так быстро, как раньше

/ Фото: пресс-центр НБУ

Экономический рост Украины замедлился в первой половине 2019 года, в частности, из-за ослабления экономической активности в мире.

Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины (НБУ) о деятельности Совета по финансовой стабильности, обнародованном в четверг, 22 августа, пресс-службой регулятора.

"Среди ключевых факторов, поддерживающих рост, – устойчивый внутренний спрос, которому помогает повышение заработной платы и социальных выплат", – говорится в документе.

НБУ также отметил, что продолжается замедление инфляции до целевых значений благодаря жесткой монетарной политике и ответственной фискальной политике.

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"Дефицит текущего счета расширился в 2018 году, но в 2019 году ожидается его сужение благодаря рекордному урожаю зерновых и благоприятным условиям торговли, в частности низким ценам на энергоносители", – добавили в регуляторе.

Новости "Сегодня" писали, что в 2011 году экономика росла на 5,5%, в 2012-м – на 0,2%, а в 2013-м был нулевой показатель. Следующие два года – в 2014 и 2015 годах – она падала на 6,6% и 9,8% соответственно. С 2016-го экономика выросла на 2,4%, в 2017-м – на 2,8%, а в 2018-м – на 3,3%.

В 2019 году рост экономики Украины, как прогнозирует НБУ, составит 3%. При этом по итогам второго квартала реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины вырос на 4,6%, сообщили в Государственной службе статистики. Этот показатель стал наивысшим с четвертого квартала 2016 года.

В то же время президент Владимир Зеленский планирует достичь роста экономики в Украине на 5-7%. Что об этом думают эксперты, читайте в нашем материале – Экономический рост на 7% в год: эксперт оценил планы Зеленского по ВВП.

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