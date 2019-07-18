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В НБУ дали оценку вкладам иностранных инвесторов в гособлигации

18 июля, 19:26

В регуляторе назвали стабильной ситуацию по срокам погашения этих ценных бумаг

Фото: пресс-центр НБУ

Структура вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины, от размещения которых только 16 июля Министерство финансов привлекло в госбюджет 33,3 млрд грн, является достаточно равномерной и стабильной по срокам погашения.

Об этом 18 июля заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

"Если посмотреть на структуру по срокам погашения этих ценных бумаг, то только четверть приходится на этот год. На следующий, примерно, треть. И почти половина – это бумаги с погашением в 2021 году и далее", – пояснил он на брифинге.

По его словам, общий объем вложений нерезидентов в ОВГЗ составляет 73-74 млрд грн по сравнению с 6,4 млрд грн на начало 2019 года.

"Мы считаем, что, учитывая стабильную макроэкономическую ситуацию, достаточно равномерную структуру этого долга по срокам погашения, это сейчас не создает значительных рисков", – добавил Сологуб.

Замглавы регулятора также подчеркнул, что Нацбанк не видит проблем с обслуживанием государственного долга до конца 2019 года.

Ранее новости "Сегодня" сообщали со ссылкой на данные НБУ, что портфель ОВГЗ нерезидентов 18 июля вырос на 2,17 млрд гривен – до 67,06 млрд грн. В целом портфель этих облигаций, включая резидентов, увеличился до 766,34 млрд грн.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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Тег НБУ, госдолг, облигации, ОВГЗ

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Источник:

Интерфакс-Украина

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