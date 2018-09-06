В НБУ объяснили, что происходит с инфляцией в Украине

Сегодня, 14:36

Прогноз Нацбанка по росту цен остался неизменным

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

В июле 2018 года инфляция в Украине замедлилась до 8,9% в годовом измерении, и это соответствовало макроэкономическому прогнозу Национального банка Украины (НБУ), сообщила пресс-служба регулятора.

Как пояснили в НБУ, замедлению роста цен способствовало расширение внутреннего и импортного предложения продовольственных товаров, благодаря которому цены на них росли низкими темпами. На ценах на непродовольственные товары сказывалось укрепление курса гривни в первом полугодии.

Впрочем, базовая инфляция в стране остается высокой (8,8%), подчеркнули в НБУ.

"Это свидетельствуют о сохранении существенного фундаментального инфляционного давления. Это прежде всего является результатом высоких темпов роста реальной заработной платы, которое приводит к увеличению производственных затрат и устойчивого потребительского спроса", – добавили в НБУ.

Нацбанк не стал изменять июльский прогноз снижения инфляции до 8,9% в 2018 году, ее возвращение к целевому диапазону в конце 2019 и среднесрочной цели 5% в 2020 году.

"Дальнейшее замедление инфляции будет сдерживаться ожидаемым повышением административно регулируемых цен и тарифов, направленным на приближение цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета в четвертом квартале 2018 года", – прогнозируют у НБУ.

Напомним, повышение цен на газ для населения является одним из условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Правительство решило не повышать тариф до октября, а переговоры по этому вопросу ведутся с миссией МВФ, которая будет работать в Киеве с 16 до 19 сентября.

Инфляцию, по данным НБУ, будут сдерживать жесткие монетарные условия, сложившиеся в результате ряда повышений учетной ставки, которая теперь составляет 18%.

"Девальвационное давление на гривню, которое наблюдается с июля этого года, не отразится существенно на динамике инфляции, как ожидается Национального банка. Ведь по сравнению с гривней большинство валют стран – основных торговых партнеров Украины за это время обесценились более существенно. Такие тенденции на внешних рынках нивелируют влияние, которое изменение курса гривни к доллару США могло бы иметь на импортную составляющую инфляции", - добавили в Нацбнке.

Кроме того, Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке – чистая продажа валюты Национальным банком для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса составляет более 700 млн долларов с начала третьего квартала. Валютные интервенции ослабляют влияние колебаний обменного курса на инфляцию. По итогам августа НБУ подал 668 млн долларов.
инфляция, газ, НБУ, прогноз, Национальный банк, МВФ

Вы сейчас просматриваете новость "В НБУ объяснили, что происходит с инфляцией в Украине". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Финансы

Фото: Getty

Зарплату выше 50 тысяч гривен в Украине разрешат платить наличкой

Сегодня, 12:08

Изменение правил наличных расчетов также коснется предприятий и финучреждений

Экономика

Фото: AFP

Ревизоры МВФ начали работу в Украине

Сегодня, 10:37

Специалисты Международного валютного фонда пробудут в Киеве две недели
Загрузка...

Экономика

Судьба гривни решится в ближайшие пару месяцев – экспертный прогноз

Сегодня, 07:40

Пока больших скачков курса валют аналитики не ожидают, однако дальнейшая стабильность гривни зависит от кредита МВФ

Финансы

Гривня под ударом: названы ключевые риски для украинской валюты

4 Сентября, 13:31

Положительные факторы тоже есть, но их влияние будет краткосрочным, уверены аналитики
Загрузка...