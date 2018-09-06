В НБУ объяснили, что происходит с инфляцией в Украине

В июле 2018 года инфляция в Украине замедлилась до 8,9% в годовом измерении, и это соответствовало макроэкономическому прогнозу Национального банка Украины (НБУ), сообщила пресс-служба регулятора.

Как пояснили в НБУ, замедлению роста цен способствовало расширение внутреннего и импортного предложения продовольственных товаров, благодаря которому цены на них росли низкими темпами. На ценах на непродовольственные товары сказывалось укрепление курса гривни в первом полугодии.

Впрочем, базовая инфляция в стране остается высокой (8,8%), подчеркнули в НБУ.

"Это свидетельствуют о сохранении существенного фундаментального инфляционного давления. Это прежде всего является результатом высоких темпов роста реальной заработной платы, которое приводит к увеличению производственных затрат и устойчивого потребительского спроса", – добавили в НБУ.

Нацбанк не стал изменять июльский прогноз снижения инфляции до 8,9% в 2018 году, ее возвращение к целевому диапазону в конце 2019 и среднесрочной цели 5% в 2020 году.

"Дальнейшее замедление инфляции будет сдерживаться ожидаемым повышением административно регулируемых цен и тарифов, направленным на приближение цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета в четвертом квартале 2018 года", – прогнозируют у НБУ.

Напомним, повышение цен на газ для населения является одним из условий продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Правительство решило не повышать тариф до октября, а переговоры по этому вопросу ведутся с миссией МВФ, которая будет работать в Киеве с 16 до 19 сентября.

Инфляцию, по данным НБУ, будут сдерживать жесткие монетарные условия, сложившиеся в результате ряда повышений учетной ставки, которая теперь составляет 18%.

"Девальвационное давление на гривню, которое наблюдается с июля этого года, не отразится существенно на динамике инфляции, как ожидается Национального банка. Ведь по сравнению с гривней большинство валют стран – основных торговых партнеров Украины за это время обесценились более существенно. Такие тенденции на внешних рынках нивелируют влияние, которое изменение курса гривни к доллару США могло бы иметь на импортную составляющую инфляции", - добавили в Нацбнке.

Кроме того, Национальный банк сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке – чистая продажа валюты Национальным банком для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса составляет более 700 млн долларов с начала третьего квартала. Валютные интервенции ослабляют влияние колебаний обменного курса на инфляцию. По итогам августа НБУ подал 668 млн долларов.