В НБУ объяснили, почему инфляция оказалась выше прогноза

/ Фото: пресс-центр НБУ

Показатель инфляции, ускорившейся по итогам июля 2019 года в годовом измерении до 9,1%, был выше прогноза, который ранее дал Национальный банк Украины (НБУ). Об этом говорится в комментарии регулятора, опубликованного в понедельник, 12 августа.

В Нацбанке отметили, что отклонение обусловлено темпами роста цен на отдельные сырые продукты питания.

"Общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза Национального банка прежде всего под влиянием факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности вследствие неблагоприятных погодных условий", – сказано в комментарии.

В НБУ также добавили, что фундаментальное инфляционное давление, выраженное показателем базовой инфляции, в целом соответствует ожиданиям регулятора.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а годом ранее рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

Потребительская инфляция в апреле составила 8,8%, в мае – 9,6%, а в июне была на уровне 9%.

По оценкам Нацбанка, в 2019 году инфляция снизится до 6,3%, а в 2020 году — до 5%. Однако опрошенные новостями "Сегодня" эксперты не разделяют оптимизма регулятора. Специалисты считают, что в 2019 году инфляция будет не ниже 7%, а в 2020-м — около 6-7%. Подробнее читайте в нашей статье: "Инфляция будет "разгоняться": эксперт озвучил прогноз роста цен в Украине".

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