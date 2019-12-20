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В НБУ объяснили, почему не дают прогнозов по курсу гривни

20 декабря, 16:38

В условиях плавающего курса никто толком не скажет, где предел укрепления курса

/ Фото: Getty Images

В условиях плавающего курса невозможно спрогнозировать, где предел укрепления гривни. Такое мнение высказал руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Украины Эмал Бахтари в интервью одному из каналов.

"В условиях плавающего курса никто толком не скажет, где предел укрепления курса. Курс определяют спрос и предложение валюты на рынке. В то же время поведение тысячи тысяч игроков предсказать невозможно", - сказал он.

Он отметил, что в экономике есть те, кто выигрывает от удешевления гривны, однако есть и те, кто выигрывает от ее укрепления.

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"Когда курс девальвирует, выигрывают экспортеры, ведь они получают больше гривны за один доллар. Но обычные люди теряют, ведь им становится дороже покупать импортные товары, дороже ездить за границу, платить за газ и бензин. Когда гривна укрепляется, экспортеры теряют, но выигрывает остальная часть страны, которая потребляет импортные товары. Плавающий курс уравновешивает интересы этих двух сторон", – сказал Эмал Бахтари.

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Напомним, ранее в НБУ объяснили рекордное укрепление гривни объективными экономическими факторами.

Кроме того, новости "Сегодня" выяснили, будет ли стабильным курс гривни и выгодно ли скупать доллары. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

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