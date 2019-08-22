В НБУ озвучили ключевой риск для финансовой стабильности Украины

/ Фото: пресс-центр НБУ

Ключевым риском с августа 2018 года по июль 2019-го для финансовой стабильности Украины оставалась пауза в сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ).

Об этом говорится в годовом отчете Национального банка Украины (НБУ) о деятельности Совета по финансовой стабильности, обнародованного в четверг, 22 августа, пресс-службой регулятора.

В НБУ отметили, что члены совета неоднократно подчеркивали необходимость продолжения активного сотрудничества с МВФ, которое является залогом продолжения структурных реформ и рефинансирования внешнего долга по более низким ставкам.

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"В фокусе внимания совета были и другие проблемные вопросы, которые не первый год являются источником системных рисков в Украине. Прежде всего, это вопрос урегулирования проблемной задолженности государственных банков, предупреждения потенциальных негативных последствий неблагоприятного развития событий вокруг ПриватБанка, улучшения финансового состояния Фонда гарантирования вкладов физических лиц", – добавили в Нацбанке.

Новости "Сегодня" сообщали, что в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины программу stand-by. В декабре того же года Украина получила первый транш в размере 1,4 млрд долларов. В последний раз миссия фонда работала в Киеве с 21 по 29 мая 2019 года и обещала вернуться, когда заработают новый парламент и Кабмин.

В июне министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина ведет активные переговоры по поводу новой программы МВФ. По ее прогнозу, срок новой программы составит три года. При этом она не стала говорить о размере кредита.

В свою очередь, как отметил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, правительство должно согласовать новое соглашение с МВФ на сумму до 10 млрд долларов сроком до четырех лет.

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