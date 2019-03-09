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В НБУ сообщили, будут ли "гривнепады" после выборов

Сегодня, 12:53

По словам Фурмана, курс национальной валюты специально не удерживают

Фото: пресс-центр НБУ
В НБУ сообщили, будут ли "гривнепады" после выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/025/b02/5c7025b026ca6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/025/b02/5c7025b026ca6.jpg Экономика По словам Фурмана, курс национальной валюты специально не удерживают

Национальный банк Украины (НБУ) проводит политику плавающего обменного курса, и никто специально не удерживает гривню. Об этом заявил член совета регулятора Василий Фурман в эфире одного из украинских телеканалов.

"Накануне выборов я слышу много мнений разных экспертов, что курс специально удерживают до выборов… Хотел бы ответственно заявить, что никто украинскую гривню специально не удерживает. Национальный банк проводит политику плавающего обменного курса. Согласно этой политике, курс гривни определяется рынком", – заявил он.

При этом член совета НБУ отметил, что в отдельные периоды НБУ может либо продавать доллар для поддержания гривни, чтобы не было значительных колебаний, либо выкупать его для пополнения золотовалютных резервов.

"В прошлом месяце Нацбанк выкупил с рынка, кажется, 700 млн долларов с рынка для пополнения золотовалютных резервов. Поэтому гривнепадов не будет никаких", – заявил Фурман.

Ранее в НБУ сообщили, что курс гривни под влиянием рыночных факторов продолжает укрепляться в течение последних недель, только с начала марта – на 1,4%. На 11 марта он установлен на уровне 26,39 грн за доллар.

За неделю – с 4 марта – "зеленый" потерял в цене 47 копеек. Так низко доллар не падал с середины июля 2018 года. Эксперты уже объяснили "Сегодня", почему доллар в Украине ушел в пике и когда курс остановит падение.

Ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

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Тег НБУ, гривня, курс гривни, курс доллара

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