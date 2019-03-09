В НБУ сообщили, будут ли "гривнепады" после выборов

По словам Фурмана, курс национальной валюты специально не удерживают

Фото: пресс-центр НБУ

В НБУ сообщили, будут ли "гривнепады" после выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/025/b02/5c7025b026ca6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/025/b02/5c7025b026ca6.jpg 2019-03-09T12:53:00+02:00 Экономика По словам Фурмана, курс национальной валюты специально не удерживают

Национальный банк Украины (НБУ) проводит политику плавающего обменного курса, и никто специально не удерживает гривню. Об этом заявил член совета регулятора Василий Фурман в эфире одного из украинских телеканалов.

"Накануне выборов я слышу много мнений разных экспертов, что курс специально удерживают до выборов… Хотел бы ответственно заявить, что никто украинскую гривню специально не удерживает. Национальный банк проводит политику плавающего обменного курса. Согласно этой политике, курс гривни определяется рынком", – заявил он.

При этом член совета НБУ отметил, что в отдельные периоды НБУ может либо продавать доллар для поддержания гривни, чтобы не было значительных колебаний, либо выкупать его для пополнения золотовалютных резервов.

"В прошлом месяце Нацбанк выкупил с рынка, кажется, 700 млн долларов с рынка для пополнения золотовалютных резервов. Поэтому гривнепадов не будет никаких", – заявил Фурман.

Ранее в НБУ сообщили, что курс гривни под влиянием рыночных факторов продолжает укрепляться в течение последних недель, только с начала марта – на 1,4%. На 11 марта он установлен на уровне 26,39 грн за доллар.

За неделю – с 4 марта – "зеленый" потерял в цене 47 копеек. Так низко доллар не падал с середины июля 2018 года. Эксперты уже объяснили "Сегодня", почему доллар в Украине ушел в пике и когда курс остановит падение.

Ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В НБУ сообщили, будут ли "гривнепады" после выборов". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.