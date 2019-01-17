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В НБУ заявили, что один банк должен провести докапитализацию

Сегодня, 19:25

По словам Екатерины Рожковой, по итогам стресс-теста 2018 года один банк должен осуществить докапитализацию до конца марта

Фото: пресс-центр НБУ
В НБУ заявили, что один банк должен провести докапитализацию https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/046/fe9/5c4046fe955ac.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/046/fe9/5c4046fe955ac.jpg Экономика По словам Екатерины Рожковой, по итогам стресс-теста 2018 года один банк должен осуществить докапитализацию до конца марта

Более года назад в НБУ насчитывали шесть проблемных банков, которые нуждались в докапитализации. Сегодня один украинский банк должен провести докапитализацию до конца марта 2019 года, чтобы выполнить требования по капиталу. Об этом рассказала первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, сообщает агентство "Укринформ".

"Если говорить о банках, которые имеют проблемы с соблюдением нормативов, то на сегодня у нас есть один банк, который по итогам стресс-теста 2018 года еще должен осуществить докапитализацию", – заявила она на брифинге после презентации Программы действий Нацбанка во время встречи НБУ с клиентами и партнерами.

О каком банке идет речь, Рожкова не уточнила.

Замглавы НБУ также сообщила, что центробанк в 2018 году признал неплатежеспособным Банк ВТБ.

Напомним, с 2014 года Нацбанк начал жесткую очистку рынка от сомнительных банковских учреждений

В октябре в Нацбанке сообщали, что восемь из 24 банков, участвовавших в оценке качества активов и стресс-тестировании, требовали докапитализацию на общую сумму 6,1 млрд грн

НБУ, докапитализация, Рожкова

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