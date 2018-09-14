В НБУ ждут нового транша от МВФ

Глава Национального банка Яков Смолий положительно оценивает ход переговоров, которые продолжаются в Киеве с 6 сентября с миссией Международного валютного фонда (МВФ) о возможности получения очередного финансирования. Об этом он заявил в кулуарах 15-го форума YES, организованного Фондом Виктора Пинчука в Киеве.

"Переговоры с МВФ продолжаются. Миссия завершает свою работу на следующей неделе, и мы ожидаем положительного решения о продолжении сотрудничества", – сказал Смолий.

Отвечая на вопрос об аспектах сотрудничества, Смолий отметил, что продолжение Фондом финансовой поддержки Украины остается важным элементом работы.

"Пополнение золотовалютных резервов является залогом макрофинансовой стабильности", – подчеркнул глава Нацбанка.

Напомним, сегодня, 14 сентября, представительница президента в парламенте, нардеп фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко сообщила, что МВФ изменил программу для Украины с EFF на stand-by. Она уточнила, что программа международной помощи stand-by дается странам, которые вышли из преддефолтного состояния.

Ранее украинские СМИ уже сообщали, что правительство и МВФ обсуждают вариант запуска новой программы финансирования stand-by, которая заменит действующую EFF до ее завершения.

Кроме того, сообщалось, что Кабмин якобы согласен на повышение цен на газ на 23%. Официально никакие цифры не назывались, результаты переговоров не озвучивало ни украинское правительство, ни Международный валютный фонд.

Миссия МВФ находится в Киеве с 6 сентября. Визит продлится до 19 сентября. В Минфине сообщали, что Украина выполнила большинство своих обязательств перед Международным валютным фондом, а визит миссии МВФ подтверждает успешное продвижение работы.

Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы. Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука. На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей.

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Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук – известный украинский бизнесмен и меценат.