В НКРЭКУ объяснили преимущества формулы "Роттердам+"

"Формула Роттердам Плюс" – адекватная и прозрачная, заявил в интервью интернет-изданию "Экономическая правда" председатель Нацкомиссии по регулированию в в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

Он подчеркнул, что методика образования оптовой цены на электроэнергию – то есть когда в стоимость угля в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена добавляются расходы на доставку топлива к украинским ТЭС, – способствует прозрачности рынка.

"Во-первых, она адекватна. Во-вторых, разработана прозрачно, публично, все органы его согласовали. Более того, через месяц после решения комиссии по ценообразованию на уголь было идентичное решение правительства относительно ценообразования на природный газ", – рассказал Дмитрий Вовк.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко отмечал, что цены на энергоресурсы, как и на прочие товары, в Украине должен формировать рынок, а также выступил за создание энергетической биржи.

Как сообщалось, вице-премьер-министр Владимир Кистион заявлял, что формуле "Роттердам +" не была предложена альтернатива, соответственно, для ее отмены нет оснований.

Ранее на телеканале "Украина" вышел специальный репортаж "По следам "Роттердама +". Из видео вы узнаете, почему в Украине ввели именно такую методику тарифообразования.