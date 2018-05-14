В НКРЭКУ объяснили преимущества формулы "Роттердам+"

Сегодня, 18:15

Такая методика образования оптовой цены на электроэнергию способствует прозрачности рынка, отметил Вовк


"Формула Роттердам Плюс" – адекватная и прозрачная, заявил в интервью интернет-изданию "Экономическая правда" председатель Нацкомиссии по регулированию в в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк.

Он подчеркнул, что методика образования оптовой цены на электроэнергию – то есть когда в стоимость угля в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена добавляются расходы на доставку топлива к украинским ТЭС, – способствует прозрачности рынка.

"Во-первых, она адекватна. Во-вторых, разработана прозрачно, публично, все органы его согласовали. Более того, через месяц после решения комиссии по ценообразованию на уголь было идентичное решение правительства относительно ценообразования на природный газ", – рассказал Дмитрий Вовк.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко отмечал, что цены на энергоресурсы, как и на прочие товары, в Украине должен формировать рынок, а также выступил за создание энергетической биржи.

Как сообщалось, вице-премьер-министр Владимир Кистион заявлял, что формуле "Роттердам +" не была предложена альтернатива, соответственно, для ее отмены нет оснований.

Ранее на телеканале "Украина" вышел специальный репортаж "По следам "Роттердама +". Из видео вы узнаете, почему в Украине ввели именно такую методику тарифообразования.
газ, тарифы, уголь, вовк, НКРЭКУ

Вы сейчас просматриваете новость "В НКРЭКУ объяснили преимущества формулы "Роттердам+"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЖКХ

Фото: Pixabay

Цена на газ в Украине: Кабмин предложил МВФ сразу несколько вариантов изменения тарифа

Сегодня, 13:23

Суммы в платежках украинцев поменяются в зависимости от формулы, которую смогут согласовать

Коммуналка

Подорожание коммуналки: в Киеве хотят поднять плату за воду

Сегодня, 11:43

"Киевводоканал" подготовил новые тарифы, которые могут вступить в силу уже в июне
Загрузка...

Транспорт

В Украине повысят ж/д тарифы: как подорожают путешествия в поездах и электричках

8 Мая, 11:58

"Укрзализныця" также решила пересмотреть стоимость провоза багажа

Экономика

Импортный газ резко подорожал для Украины

7 Мая, 15:34

Таможенная стоимость тысячи кубометров голубого топлива повысилась
Загрузка...