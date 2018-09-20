В НКРЭКУ опровергли заявление Лещенко о росте цен на электроэнергию

Заявление нардепа Сергея Лещенко о повышении тарифов для тепловой генерации с 1 октября и росте цены на электроэнергию для украинцев не соответствует действительности. Об этом сообщила глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко в ходе пресс-конференции, сообщают "Українські новини".

"Эти заявления, которые транслируются в СМИ, полностью не отвечают действительности. У нас есть постановление о прогнозированной оптовой цене на электроэнергию. В 4 квартале 2018 года цена не изменится, как она не изменилась во 2 и 3 кварталах этого года. Цены для не бытовых потребителей остаются стабильными. Оптово-розничная цена остается неизменной. Решений о повышении цены не планируется и не планировалось. Цены на электроэнергию для бытовых потребителей, то есть для населения, мы также повышать не планируем", – заявила Оксана Кривенко.

В НКРЭКУ также назвали откровенной спекуляцией заявления о повышении тарифа "тепловикам". С 1 октября тариф для тепловой генерации не вырастет, комиссия увеличила тариф для НАЭК "Энергоатом", дополнительные средства должны пойти на увеличение зарплат работникам атомной энергетики.

При этом повышения цен на электроэнергию из-за роста тарифа для атомщиков не произойдет. Как поясняют в комиссии, перераспределение средств в пользу "Энергоатома" планируется за счет урезания финансирования тепловой генерации. Таким образом, заявления Сергея Лещенко, подхваченные несколькими телеканалами, прямо противоположны реальным шагам комиссии.

Отмечается, что ни сам нардеп перед тем, как озвучивать заявления о росте цен и выдвинуть обвинения Нацкомиссии, ни СМИ, публиковавшие его заявления, в НКРЭКУ за информацией и разъяснениями по поводу изменения цен на электроэнергию с 1 октября не обращались.

Ранее народный депутат Сергей Лещенко заявил, что "с 1 октября этого года в Украине планируется повышение цен на электроэнергию на 30 копеек за киловатт час.