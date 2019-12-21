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В Nord Stream 2 AG подтвердили остановку строительства "Северного потока – 2"

21 декабря, 11:21

Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

В компании Nord Stream 2 AG подтвердили, что подрядчик строительства газопровода "Северный поток – 2" – компания Allseas – приостановила укладку трубопровода до получения разъяснений в связи с санкциями США.

"Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений", - отметили в компании.

"Завершение проекта имеет важное значение для безопасности поставок энергоносителей в Европу. Мы вместе с компаниями, участвующими в проекте, будем работать над его завершением в кратчайшие сроки", – также указали в компании.

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Ранее глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев назвал "лучшим предновогодним подарком" решение трубоукладчика "Северного потока – 2" – компании Allseas – приостановить строительство.

Тем временем МИД России нервно отреагировал на санкции против "Северного потока – 2".

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Напомним, во вторник, 17 декабря, Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Президент США Дональд Трамп подписал документ 20 декабря.

Сообщалось, что опрошенные "Сегодня" эксперты полагают, что относительно позднее введение санкций в США против российского проекта – продуманный и запланированный маневр. Пока Россия строила газопровод "Северный поток – 2", американцы выжидали, чтобы Москва побольше денег в него вложила, а потом выбрали момент для санкций, чтобы помешать закончить этот проект.

При этом "Северный поток – 2" уже получил последнее разрешение на строительство. Его после двух лет разбирательств выдала Дания. Подробнее узнавайте из сюжета:

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санкции Nord Stream 2 Северный поток 2

Источник: ТАСС

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