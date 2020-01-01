В новогоднюю ночь через украинскую ГТС прокачали первые объемы газа по новому договору

Фото: "Укртрансгаз"

Через украинскую газотранспортную систему (ГТС) началась транспортировка газа по новому соглашению, которое Украина и Россия подписали 30 декабря. Об этом сообщил генеральный директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Мы уже транспортировали в ЕС первые кубометры газа по новому транзитному контракту, отныне уже по европейским правилам в межгосударственных точках. ГТС работает в штатном режиме. С Новым годом! С новым оператором ГТС!" – написал он в соцсети Facebook.

Макогон добавил, что первая ночь "Оператора ГТС Украины" прошла в штатном режиме.

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"Проработали все номинации по транзиту в рамках выполнения нового договора. Мы доказали, что способны работать по новым европейским правилам. Работаем дальше!", – добавил топ-менеджер.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что подписанный 31 декабря в Брюсселе технический договор между операторами ГТС Украины и Словакии о взаимодействии (IA, interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 года открывает возможность осуществления виртуального реверса.

Мы также сообщали о том, что "Оператор ГТС Украины" в сжатые сроки подписал межоператорские технические соглашения с операторами ГТС Словакии, Венгрии, Польши, Румынии, Молдовы и России.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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