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В новом рынке цена электроэнергии ТЭС существенно упадет

30 июня, 18:19

Запуск рынка – это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС

Фото: Pixabay

Цена электроэнергии, произведенной тепловыми электростанциями, в новом рынке упадет ориентировочно на 25% по сравнению с ценой по состоянию на начало 2019 года. Об этом в комментарии "Сегодня" заявил генеральный директор D.Trading Виталий Бутенко:

"По нашим оценкам, цена, по которой будут продавать электроэнергию наши ТЭС упадет где-то на 25% в сравнении с тем, что мы видели в начале года. Таким образом, перед нами стоит большая задача искать резервы для того, чтобы оставаться на этом рынке и быть конкурентоспособным".

По словам Бутенко, вторым важным вызовом является высокий уровень конкуренции в новом рынке. "То есть нужно биться за каждого клиента, нужно биться за продажу каждого киловатта", – подчеркнул он.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой Закону Украины "О рынке электрической энергии", новый рынок электроэнергии должен быть введен 1 июля 2019. Запуск рынка – это обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Это также одно из условий программы сотрудничества Украины с МВФ и получения макрофинансовой помощи от ЕС в размере 500 млн евро в этом году.

По мнению политолога Петра Олещука, запуск рынка без отсрочек в определенный законом срок является первой весомой победой нового президента Владимира Зеленского, который не отклонился от курса реформ.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как представители энергоотрасли готовятся к запуску рынка электроэнергии.


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Тег электроэнергия, электричество, рынок электроэнергии

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