Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В обход Украины: Болгария решила присоединиться к "Турецкому потоку"

31 января, 20:02

Оператор Bulgartransgaz расширит национальную ГТС

Фото: gazprom.ru
В обход Украины: Болгария решила присоединиться к "Турецкому потоку" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1c6/b4c/5c41c6b4ca352.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1c6/b4c/5c41c6b4ca352.jpg Экономика Оператор Bulgartransgaz расширит национальную ГТС

Газотранспортный оператор Болгарии Bulgartransgaz принял окончательное инвестиционное решение по расширению национальной газотранспортной системы от Турции до Сербии, сообщает компания.

Решение принято по результатам сбора обязывающих заявок, который завершился в четверг, 31 января. Выставленные мощности выкуплены на 100%.

Проект 474-километрового участка оценивается почти в 1,4 млрд евро и реализуется для приема газа, который будет поступать из России по газопроводу "Турецкий поток".

Сегодня состоялась финальная фаза сбора заявок. В управлении информации "Газпрома" сообщили, что российская корпорация участвовала в третьей фазе и направила заявку на бронирование необходимого объема мощностей.

Напомним, "Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.

В ноябре 2018 года "Газпром" завершил строительство морского участка "Турецкого потока". Общий бюджет строительства газопровода российская корпорация оценивает в 7 млрд евро, но, по мнению специалистов, "Турецкий поток" будет стоить Кремлю не менее 11,5 млрд евро.

По данным "Нафтогаза Украины", запуск "Турецкого потока" лишит Украину 500 млн долларов ежегодных доходов от транзита газа. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, Болгария, Сербия, Турция, Газпром, газопровод, Турецкий поток

Вы сейчас просматриваете новость " В обход Украины: Болгария решила присоединиться к "Турецкому потоку"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Европе озвучили позицию по "Турецкому потоку"

18 января, 14:31

В Еврокомиссии заверили, что внимательно следят за строительством газопровода в обход Украины

Газопровод в обход: эксперт объяснил, как новый участок "Турецкого потока" повлияет на Украину

20 ноября 2018, 17:27

Путин попиарился на запуске морского объекта, а Турция пока не против подыграть Кремлю, считает аналитик

"Бабло от газа в карман дяде пойдет": реакция соцсетей на строительство "Турецкого потока"

19 ноября 2018, 17:01

В Интернете критикуют Владимира Путина, который выставляет окончание строительства морского участка газопровода на фоне остальных неудач

Согласившись на "Турецкий поток", Анкара хочет выбить у Москвы скидку на газ – эксперты

6 июля 2018, 19:44

Турция очень дорого продает свою лояльность России: кроме газопроводов есть еще и строительство атомной электростанции за российские деньги

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов