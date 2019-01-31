В обход Украины: Болгария решила присоединиться к "Турецкому потоку"

Оператор Bulgartransgaz расширит национальную ГТС

Фото: gazprom.ru

В обход Украины: Болгария решила присоединиться к "Турецкому потоку" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1c6/b4c/5c41c6b4ca352.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1c6/b4c/5c41c6b4ca352.jpg 2019-01-31T20:02:00+02:00 Экономика Оператор Bulgartransgaz расширит национальную ГТС

Газотранспортный оператор Болгарии Bulgartransgaz принял окончательное инвестиционное решение по расширению национальной газотранспортной системы от Турции до Сербии, сообщает компания.

Решение принято по результатам сбора обязывающих заявок, который завершился в четверг, 31 января. Выставленные мощности выкуплены на 100%.

Проект 474-километрового участка оценивается почти в 1,4 млрд евро и реализуется для приема газа, который будет поступать из России по газопроводу "Турецкий поток".

Сегодня состоялась финальная фаза сбора заявок. В управлении информации "Газпрома" сообщили, что российская корпорация участвовала в третьей фазе и направила заявку на бронирование необходимого объема мощностей.

Напомним, "Турецкий поток" – это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.

В ноябре 2018 года "Газпром" завершил строительство морского участка "Турецкого потока". Общий бюджет строительства газопровода российская корпорация оценивает в 7 млрд евро, но, по мнению специалистов, "Турецкий поток" будет стоить Кремлю не менее 11,5 млрд евро.

По данным "Нафтогаза Украины", запуск "Турецкого потока" лишит Украину 500 млн долларов ежегодных доходов от транзита газа.

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