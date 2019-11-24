В оборонном бюджете США на 2020 год могут предусмотреть санкции против "Северного потока – 2"

Санкции могут заставить компании отказаться от участия в проекте

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Конгресс США может предусмотреть в оборонном бюджете на 2020 год введение санкций против российского газопровода "Северный поток – 2" в Европу в обход Украины.

Об этом оборонительному изданию Defensenews сообщил председатель Комитета международных дел Сената США Джим Риш.

"Причина в том, что это окно закрывается. Большая часть "Северного потока" уже построена", — пояснил Риш соображения, которыми руководствовались сенаторы во время включения положения о санкциях.

Он отметил, что санкции могут заставить компании отказаться от участия в проекте.

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"Это принесет им большие расходы. Я думаю, что если эти санкции пройдут, компании будут закрыты, и я думаю, что россиянам придется искать другой способ сделать это, если они смогут это сделать", — сказал законодатель.

Закон о национальном оборонном бюджете является одним из важнейших документов, который определяет расходы на оборону США. Включение такого положения проекта будет означать, что существует общая позиция по этому вопросу в обеих палатах Конгресса США в банковском комитете.

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Текст положения о санкциях не был обнародован, но Риш отметил, что он близок к Акту о защите энергетической безопасности Европы, который был подан сенатором Тедом Крузом. Этот законопроект предлагает ввести санкции против судов, которые участвуют в строительстве российского трубопровода "Северный поток – 2".

США выступают против воплощения проекта "Северный поток – 2", потому что он увеличит зависимость Европы от российского газа и навредит Украине, которая ежегодно получает от транзита российского газа до 3 млрд долларов.

Напомним, вероятность введения санкций против "Северного потока – 2" уже вызывала бурную реакцию Кремля.Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что "подобные заявления – это негодный политический инструмент".

В то же время проект столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенесли на вторую половину 2020 года. На отсрочку по проекту повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута – таким образом Дания более двух лет не дает добро на проект.

Как известно, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

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