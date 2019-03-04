В оборонной сфере Украины выявили финансовые нарушения почти на 90 млн гривен – отчет
Установлены факты незаконного использования свыше 52 тыс. га земель на балансе Минобороны
За два года (с 2016 года до начала 2018) в оборонной сфере Украины выявили финансовые нарушения почти на 90 млн грн. Об этом говорится в публичном отчете Государственной аудиторской службы Украины по 2018.
Во время ревизии деятельности Министерства обороны и 27 объектов, относящихся к его сфере управления, в указанный период времени произошли финансовые нарушения, которые привели к потерям денежных и материальных ресурсов на сумму 88,1 млн грн.
Кроме того, Госаудитслужба указала на другие недостатки в финансово-хозяйственной деятельности оборонной сферы. В частности, установлены факты незаконного использования свыше 52 тыс. га земель на балансе Минобороны – в частности, отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки привело к их безвозвратной потере.
Например, в Хмельницком самовольно захватили и изъяли почти 300 га земель, предназначенных для квартирно-эксплуатационных отделов, а в Полтаве и Харькове – почти по 800 га. Общая сумма этих земель оценивается в более 1,6 млрд грн.
Также оборонное ведомство не смогло вернуть более 90 млн грн от своих должников через неспособность доказать несоблюдение ими условий договоров. Еще Госаудитслужба установила, что в ВСУ поставляли некачественный уголь и дымовую смесь на сумму 9 млн грн.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил организовать заседание Совета национальной безопасности и обороны относительно реформирования "Укроборонпрома".
Напомним, недавно стало известно, журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн грн.
В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по делу о хищениях в оборонной сфере Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку.
Сегодня стало известно, что Порошенко уволил замсекретаря СНБО Олега Гладковского, который в журналистском расследовании подозревается в причастности к хищениям средств в оборонной сфере.
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