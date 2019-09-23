Молдова и Россия продлевают газовый контракт: что это значит для Украины

Фото: "Укртрансгаз"

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Молдова намерена продлить действующий договор с "Газпромом" о поставках газа на 2020 год. По словам президента республики Игоря Додона, речь идет о предварительных договоренностях с президентом РФ Владимиром Путиным и с руководством "Газпрома", а более предметные переговоры наступят, "когда будет ясность с транзитом российского газа через Украину".

В Кишиневе полагают, что вопрос поставок голубого топлива из России через Украину будет закрыт в середине октября. Новости "Сегодня" попросили экспертов в сфере энергетики спрогнозировать будущее транзита через Украину в свете заявлений с Кишинева.

"Скорее всего Россия, "Газпром" настроены продолжать транзит газа через Украину", – комментирует заявления главы Молдовы Юрий Корольчук, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий.

Однако, по его словам, Россия будет настаивать на подписании краткосрочного контракта с Украиной, а не долгосрочного, как настаивает Киев.

"Год времени для "Газпрома" – критично [важен], даже не для того, чтобы достроить газопроводы, а затем, чтоб организовать юридический процесс поставок газа – договорную базу – со всеми теми странами, которые потребляют газ, идущий транзитом через Украину. Чтобы они получали газ от "Северного потока – 2" и "Турецкого потока", – отметил Корольчук.

Геннадий Рябцев, директор спецпроектов научно-технического центра "Психея", обращает внимание и на то, что трехсторонние переговоры, третий раунд которых состоялся на прошлой неделе, не внесли никакой ясности на счет транзита.

"Вопрос остался в подвешенном состоянии, – говорит эксперт. – Вполне возможно, что с 1 января труба, которая идет с Востока на Запад, из России в страны Западной Европы, просто обмелеет".

Эксперт скептичен и на счет подписания контракта между Украиной и РФ по европейским правилам, на что Москва вроде как согласна. Украина, по слова Рябцева, просто-напросто может не успеть пройти все необходимые процедуры (создание независимого оператора ГТС и его сертификация согласно законодательству ЕС).

Но в любом случае Украина не "подведет" Молдову.

"Мы просто должны обеспечить транспортировку этого газа к молдавской границе. Там небольшие объемы, если не ошибаюсь, 3 млрд м куб. максимум", – говорит Рябцев.

В целом Киев должен сконцентрироваться на поиске альтернативы "Газпрому", чтобы таким образом загрузить мощность своей ГТС не ниже чем на 40 млрд куб. м, считает Рябцев.

"В любом случае нужно разрабатывать сценарий оптимизации мощностей – нужно определять те маршруты, которые будут затребованными и ликвидировать те, которые никому не будут нужны", – резюмировал Рябцев.

Напомним, действующий договор Молдовы с "Газпромом" был подписан в 2008 году, несколько раз продлевался и истекает 31 декабря 2019 года. В начале сентября, в ходе рабочего визита в Москву, Додон обсудил вопросы поставок газа в Молдовы с вице-премьером РФ Козаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Он также провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что с 1 октября Молдова получит скидку на поставляемый Россией газ.

При этом Украина уже высмеяла "братскую цену со скидкой" на российский газ для Молдовы. Как подсчитали в "Нафтогазе Украины", если бы Молдова покупала газ в Словакии и импортировала через Украину, цена на входе составляла бы около 190 долларов за 1000 куб. м. При этом цена российского газа со "скидкой"- 237 долларов на тысячу "кубов".

Ранее эксперты проанализировали предложение Украине от РФ закупать газ напрямую.

Контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" на транзит газа был заключен в 2009 году и истекает в конце этого года. Сейчас стороны находятся в переговорном процессе относительно сотрудничества после 1 января 2020 года. Так, 19 сентября состоялся третий раунд газовых переговоровв формате Украина – Россия – Еврокомиссия. Первый раунд прошел еще 17 июля 2018 года, а второй – 21 января 2019 года.

По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, Киев и Москва согласились с тем, что будущий контракт должен основываться на европейских правилах. В свою очередь в "Нафтогазе" сообщили, что "Газпром" впервые допустил возможность заключения контракта по европейским правилам с 1 января 2020 года, если Украина в полной мере внедрит их до конца 2019-го. А министр энергетики России Александр Новак подчеркнул, что Россия готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транзита газа через Украину.

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