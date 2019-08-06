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В Офисе президента анонсировали законопроект о снижении цены на э/э для предприятий https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 2019-08-06T18:30:00+03:00 Экономика По словам Андрея Геруса, сейчас идет разработка механизмов

Через две недели будет подготовлен проект решения об уменьшении цены на электроэнергию для предприятий. Об этом заявил представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

По словам Геруса, сейчас разрабатываются механизмы по понижению цены на электроэнергию для предприятий минимум на 10%.

"Мы сейчас разрабатываем механизмы, идет общение с регулятором и Министерством энергетики, чтобы принять какое-либо решение, чтобы состоялось понижение минимум на 10% цены электроэнергии для предприятий, в том числе для водоканалов с текущего уровня, с уровня на начало августа. Посмотрим, через неделю-две, возможно, будет проект решения, как можно дальше эту ситуацию исправлять", – заявил представитель президента в Кабмине.

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По мнению экспертов, уменьшить стоимость электроэнергии для промышленных потребителей позволит снижение тарифа на услуги госпредприятия "Укрэнерго". Для этого необходим пересмотр энергобаланса в части приведения к реальному объему электроэнергии, производимой из альтернативных источников энергии.

"Уже были дискуссии по поводу того, следует ли изменить прогнозный баланс производства электроэнергии, в том числе оптимизируя, и в меньшую сторону, производство солнечной энергии в этом году. Потому что, исходя из, как многие считают, завышенного прогноза выработки солнечной энергетикой возникает обязательство "Укрэнерго" платить, и соответственно, появился вот этот тариф 54 копейки. Но готовность солнечных станций по датам введения в этом году, и в этом году вообще – это все определяет объем электроэнергии, продаваемой по специальным фиксированным ценам. И он, скорее всего, будет ниже, и значительно. То есть, вот здесь существует некий резерв. Нужно делать расчеты, не прогнозирование, а именно строить модель, делать расчеты и снижать тариф "Укрэнерго", – заявлял внештатный советник министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.

Напомним, новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года. Реформа рынка электроэнергии предусматривает внедрение европейской модели, которая направлена на стимулирование конкуренции. Реформа проведена в соответствии с обязательствами Украины перед Европейским Энергосообществом (имплементация положений Третьего энергопакета ЕС). Реформа рынка электроэнергии – одно из условий предоставление Украине второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на сумму 500 млн евро.

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