В офшоры по всему миру "утекло" семь триллионов долларов – МВФ

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Пока в Украине и мире готовятся к новому глобальному кризису, Международный валютный фонд (МВФ) уверяет, что государства могут получить дополнительные доходы. Так, по оценке и.о. главы МВФ Дэвида Липтона, при условии уменьшения коррупции в мире на треть, правительства получат триллион долларов.

При этом 7 трлн долларов частных средств – а это 8% мирового ВВП – сейчас спрятаны в офшорах, подсчитал Липтон. Он подчеркнул, что бо́льшая часть этих средств – поступления от преступной деятельности.

Липтон напомнил, что коррупция вредит экономическому развитию.

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"Среди стран с низким доходом часть бюджета, идущая на образование и здравоохранение – на треть меньше там, где больше коррупция. Соответственно, эффективность государственных социальных расходов в таких странах уменьшается", – отметил Липтон.

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Новыми вызовами для правоохранителей и правительств в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма стали злоупотребления в сфере криптовалют, цифровых финансовых технологий и киберпреступность, отметил и.о. главы МВФ.

Он подчеркнул, что эффективным методом борьбы против отмывания средств и финансирования терроризма является неуклонное внедрение соответствующей экономической политики и соблюдение верховенства права. Также в МВФ призвали страны к "постоянной и кропотливой работе" по улучшению управления экономикой.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на закупках для армии из Украины в офшоры вывели сотни миллионов долларов. Команда президента уже передала соответствующие материалы в правоохранительные органы.

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