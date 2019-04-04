В океаны ежегодно попадает около восьми миллионов тонн пластика
Пластиковые отходы в среднем обходятся человечеству до 33 тысяч долларов за тонну
Загрязнение мировых океанов пластиком ежегодно обходится обществу 2,5 млрд долларов в виде нанесенного ущерба экологии и потери ресурсов. Об этом сообщает The Guardian.
"Исследования показали, что загрязнение мировых океанов пластиком ежегодно обходится обществу в миллиарды долларов в качестве ущерба и потери ресурсов", – говорится в сообщении.
Ученые предупреждают, что социально-экономическая цена ущерба от пластиковых отходов для мирового сообщества недооценена.
Отмечается, что загрязнение пластиком негативно сказывается на рыбном хозяйстве, аквакультуре, рекреационной деятельности и глобальном благополучии. Так, например, из-за загрязнений на 1-5% уменьшается польза, которую люди могут получать от океанов.
Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в бюллетене по загрязнению морской среды, оценка издержек, вытекающих из потери пользы от океанов, которую также называют стоимостью морской экосистемы, составляет до 2,5 млрд долларов в год.
Исследование также показало, что пластиковые отходы в среднем обходятся человечеству до 33 тысяч долларов за тонну, а ежегодно в мировые океаны попадает около 8 млн тонн пластика.
Возглавляющая исследование доктор Никола Бомонт, эколог-экономист из Плимутской морской лаборатории, сказала, что это исследование по изучению социального и экономического воздействия выброса пластмассы в море, является первым в своем роде.
"Наши расчеты – это первый шаг к определению цены за пластик", – сказала Бомонт.
Накануне в Грузии окончательно запретили полиэтиленовые пакеты. Власти страны предлагают жителям перейти на биодеградируемые пакеты, которые наносят меньшее вреда окружающей среде.
Напомним, в Украине хотят существенно ограничить использование полиэтиленовых пакетов. 28 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "Об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте". Его инициаторами значатся 61 народный депутат из разных фракций, что дает возможность предполагать, что закон не будет положен под сукно.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В океаны ежегодно попадает около восьми миллионов тонн пластика". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Люки, решетки и даже стулья: в Киеве дают вторую жизнь использованным тюбикам
Емкости от кремов и зубных паст начали собирать волонтеры
"Как я полностью отказалась от пластика и пакетиков": рассказ эко-активистки
Движение Zero Waste зародилось относительно недавно. Его суть в том, чтобы перестать продуцировать отходы