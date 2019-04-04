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В океаны ежегодно попадает около восьми миллионов тонн пластика

Сегодня, 23:00

Пластиковые отходы в среднем обходятся человечеству до 33 тысяч долларов за тонну

Фото: Pixabay
В океаны ежегодно попадает около восьми миллионов тонн пластика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/643/63c/5ca64363cd7dc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/643/63c/5ca64363cd7dc.jpg Экономика Пластиковые отходы в среднем обходятся человечеству до 33 тысяч долларов за тонну

Загрязнение мировых океанов пластиком ежегодно обходится обществу 2,5 млрд долларов в виде нанесенного ущерба экологии и потери ресурсов. Об этом сообщает The Guardian.

"Исследования показали, что загрязнение мировых океанов пластиком ежегодно обходится обществу в миллиарды долларов в качестве ущерба и потери ресурсов", – говорится в сообщении.

Ученые предупреждают, что социально-экономическая цена ущерба от пластиковых отходов для мирового сообщества недооценена.

Отмечается, что загрязнение пластиком негативно сказывается на рыбном хозяйстве, аквакультуре, рекреационной деятельности и глобальном благополучии. Так, например, из-за загрязнений на 1-5% уменьшается польза, которую люди могут получать от океанов.

Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в бюллетене по загрязнению морской среды, оценка издержек, вытекающих из потери пользы от океанов, которую также называют стоимостью морской экосистемы, составляет до 2,5 млрд долларов в год.

Исследование также показало, что пластиковые отходы в среднем обходятся человечеству до 33 тысяч долларов за тонну, а ежегодно в мировые океаны попадает около 8 млн тонн пластика.

Возглавляющая исследование доктор Никола Бомонт, эколог-экономист из Плимутской морской лаборатории, сказала, что это исследование по изучению социального и экономического воздействия выброса пластмассы в море, является первым в своем роде.

"Наши расчеты – это первый шаг к определению цены за пластик", – сказала Бомонт.

Накануне в Грузии окончательно запретили полиэтиленовые пакеты. Власти страны предлагают жителям перейти на биодеградируемые пакеты, которые наносят меньшее вреда окружающей среде.

Напомним, в Украине хотят существенно ограничить использование полиэтиленовых пакетов. 28 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "Об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте". Его инициаторами значатся 61 народный депутат из разных фракций, что дает возможность предполагать, что закон не будет положен под сукно.

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Тег ученые, море, океан, отходы, загрязнение, пластик

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Укринформ

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