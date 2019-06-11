В отставку отправили 15 губернаторов, украинцы уже два года пользуются безвизом: итоги дня

Главные события 11 июня в Украине и мире





Общество

17 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

37 ложных сообщений о минировании 337 объектов в Киеве, Днепре, Львове, Луцке, Ровно, Харькове, Запорожье, Николаеве, Полтаве, Черкассах, Одессе и Геническе поступило за минувшие сутки в подразделения полиции. Правоохранителям пришлось эвакуировать 32 тысяч человек из 77 заведений быстрого питания, 18 торговых центров, 6 гипермаркетов, 16 жилых домов, гостиниц, 5 станций Киевского метрополитена и др.

Освободил от должностей 15 губернаторов президент Украины. Уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской ОГА.

2,35 млн поездок украинцев без виз зафиксировано за второй год действия безвиза (с 11.06 2018 по 11.06.2019). Это в 4,2 раза больше, чем за первый год (с 11.06 2017 по 11.06.2018).

Осуществили 255 выездов за неделю с 3 по 9 июня сотрудники ГСЧС в Киеве. Они ликвидировали 116 пожаров, 9 аварий, 57 раз оказывали помощь жителям города и другим службам.

Эвакуировано 33 транспортных средства в Киеве в течение недели – с 3 по 9 июня – на штрафплощадку. Причиной стало нарушение водителями этих автомобилей правил дорожного движения.

Будет пересчитана льготная выслуга лет военнослужащим, участвовавшим в операции Объединенных сил с 30 апреля 2018 года и по настоящее время. Пересчет будет осуществляться год за три. Он должен быть произведен до 1 сентября этого года.

67% украинцев проводят отпуск в Украине и только 33% – за рубежом. Об этом свидетельствуют результаты исследования Picodi.com. Те украинцы, которые отдыхают внутри страны, обычно выбирают побережье Азовского моря и Одессу. В пятерке лидеров также Львов, Харьков и Закарпатье. Те, кто проводят отдых за границей, обычно выбирают Египет, Польшу, Турцию, Черногорию и Грецию.

Экономика

Укрепил на 8 копеек до 26,30 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 12 июня по сравнению с предыдущим банковским днем, 11 июня.

Составила 0,7% инфляция в Украине в мае по сравнению 1% в апреле, 0,9% – в марте, 0,5% – в феврале и 1% – в январе, сообщила Государственная служба статистики. В годовом измерении рост потребительских цен по итогам мая ускорился до 9,6% с 8,8% в апреле и 8,6% в марте.

70 млрд грн составило возмещение НДС с начала 2019 года, это на 28% больше в годовом измерении. Среднемесячная сумма возврата составляет 14 млрд грн, что больше на 3 млрд грн, чем в прошлом году.

515 млн куб м газа "Укртрансгаз" на начало июня закачал в подземные хранилища по договорам с 24 компаниями-нерезидентами. В настоящее время частные компании имеют право хранить газ на территории Украины в течение 1095 дней без уплаты таможенных пошлин при условии дальнейшей транспортировки природного газа за пределы Украины.

9 млрд кубометров природного газа с украинского шельфа в Черном море похитила Россия с 2014 года. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Перечислил 4,5 млрд грн в госбюджет государственный ПриватБанк дивидендов из своей прибыли за прошлый год. Второй транш в объеме 7 млрд грн будет перечислен до конца июня.

Получить только один транш кредита по программе сотрудничества с МВФ может Украина до конца 2019 года. Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Этот транш на сумму 1,3 млрд долларов может быть доступен, если после досрочных парламентских выборов удастся быстро сформировать новое правительство.

Мир

После открытия немецкого рынка труда с 2020 года через четыре года Польша может потерять до 25% украинских трудовых мигрантов. Об этом свидетельствуют опросы Национального банка Польши.

29% россиян выступают за независимость Донбасса от Украины говорится в исследовании "Левада-центра". Поддержка такого варианта ответа сократилась с 37% в марте 2017 года. Еще 27% россиян полагают, что Донбасс должен войти в состав России. Это число увеличилось на 6 процентных пунктов. За то, чтобы Донбасс оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева, выступают 17% респондентов. В марте 2017 года этот вариант выбирали 7%.

4,7 млрд долларов в 2018 году компания Google заработала на новостном контенте. Эта сумма близка к размеру выручки от рекламы всего медиарынка США, которая в 2018 году составила 5,1 млрд долларов.

Amazon стал самым дорогим мировым брендом, сменив прошлогоднего лидера Google, показал очередной рэнкинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands. Стоимость бренда Amazon выросла за год в полтора раза – до 315 млрд долларов. Вторую строчку вновь заняла Apple (309,5 млрд), авот Google опустился на третью позицию (309 млрд). Далее идут Microsoft, Visa, Facebook, Alibaba. Рэнкинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2018 составляется с 2006 года агентством Kantar Millward Brown по заказу крупнейшей рекламной компании мира WPP.

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