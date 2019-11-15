В Украину не едет миссия ЕС для "промышленного безвиза": эксперты назвали причины

Уже несколько лет и представители украинского правительства, и европейской стороны обещают согласовать договоренность

/ Фото: Pixabay

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Экспорт сырья из Украины в Европейский Союз (ЕС) упирается в потолок. И большие надежды для решения этой проблемы в правительстве возлагают на "промышленный безвиз" – соглашение, подписание которого позволит наладить поставки отечественной промышленной продукции в Европу.

Тема давно на слуху, однако результат так и не достигнут, поскольку отсутствуют условия для прибытия специальной оценочной миссии ЕС. Об этом сайту "Сегодня" рассказал главный консультант отдела внешнеэкономической политики Национального института стратегических исследований Иван Ус.

"Не был заложен механизм – что является основанием для приезда миссии, какие условия ЕС, – говорит он. – Украина сделала необходимое, но из-за того, что: а) не прописан механизм, б) были определенные шаги, которые не нравились ЕС – например, лес-кругляк. И ЕС не пошел навстречу".

По его словам, уже несколько лет и представители украинского правительства, и европейской стороны обещают согласовать договоренность, называя срок "через два – три месяца". Однако по-прежнему нигде не зафиксирована обязанность европейской стороны относительно отправки оценочной миссии по подписанию соглашения АСАА (именуется "промышленным безвизом").

В то же время Украина, по мнению эксперта, готова к миссии, поскольку "много технических регламентов принято". Но в ЕС избегают высылать миссию, боясь конкуренции.

"В ЕС есть много промышленных лобби, которые побаиваются такого сценария. Пока Украина не выглядит таким конкурентом, но кто 10 лет назад думал, что Украина будет занимать одну из ведущих позиций на рынке Европы по производству свечей зажигания для автомобилей? С момента подписания Соглашения об ассоциации было построено, кажется, шесть заводов, которые производят свечи зажигания. Каждый год продают их в ЕС больше чем на 1 млрд евро", – рассказывает Иван Ус.

Поэтому украинской правительственной делегации на официальных встречах с представителями ЕС нужно поднимать вопрос принятия документа, который урегулирует именно обязательства ЕС прислать такую оценочную миссию, считает эксперт.

А замдиректора Института международных отношений Александр Шнырков убежден: главным камнем преткновения в переговорах относительно подписания "промышленного безвиза" является отсутствие доверия со стороны европейских коллег к нашему институту технической верификации.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС и получение "промышленного безвиза" являются одними из ключевых приоритетов работы правительства. Об этом заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в ходе панельной дискуссии на форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

Напомним, Украина по состоянию на 9 октября 2019 года полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропромышленной продукции в Евросоюз по 10 группам. Речь идет о квотах на мед, сахар, крупы и муку, обработанный крахмал, виноградный и яблочный соки, пшеницу, кукурузу, сливочное масло, обработанные томаты и мясо птицы. При этом в июле 2019 года Украина и ЕС подписали соглашение об увеличении квоты на мясо птицы.

Также эксперты советуют Украине не пропустить шанс получить выгоду от торговой войны между Америкой и Китаем. При том, что американцы высоко оценили отечественное подсолнечное масло – скупают его по шесть долларов за литр:

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