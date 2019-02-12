В ожидании кредитов: стало известно о новых переговорах Украины
По словам Маркаровой, Минфин активно работает над привлечением кредитов
Министерство финансов Украины ведет переговоры со странами G7 (Большой семерки) о возможности финансирования.
Об этом заявила глава Минфина Оксана Маркарова на ежегодной инвестиционной конференции группы Dragon Capital в Киеве сегодня, 12 февраля.
Она также не исключила возможность привлечения кредитов и у других стран.
"Мы сейчас активно работаем над кредитованием, привлечением ресурсов у международных финансовых организаций и потенциальным двусторонним кредитованием", – сообщила Маркарова.
По ее словам, Минфин планирует до конца февраля осуществить заимствование под неиспользованную часть гарантий Всемирного банка (ВБ). Сумму нового займа она не уточнила.
"Мы очень активно работали с ВБ. Как вы знаете, нам была предоставлена гарантия по займам. В ближайшее время мы полностью ее используем", – добавила министр.
Маркарова отметила, что общий объем внешних займов в 2019 году планируется на уровне четырех млрд долларов.
Напомним, 18 декабря 2018 года совет директоров ВБ утвердил предоставление кредитных гарантий Украине на сумму в 750 млн долларов. В банке уточнили, что они, в частности, направлены на поддержание реформ в банковской сфере, борьбу с коррупцией и субсидирование коммунальных услуг.
В феврале 2019 года пресс-служба Минфина сообщала, что запланированные на январь заимствования под гарантии ВБ были перенесены на следующий месяц. Чтобы обеспечить финансирование государственного бюджета, Министерство приложило усилия к замещению этого источника внешних заимствований внутренними заимствованиями.
В декабре 2018-го совет директоров Международного валютного фонда одобрил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. Фонд также выделил Украине первый транш в рамках новой программы – 1,4 млрд долларов.
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