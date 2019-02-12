В ожидании кредитов: стало известно о новых переговорах Украины

По словам Маркаровой, Минфин активно работает над привлечением кредитов

Фото: Pixabay

В ожидании кредитов: стало известно о новых переговорах Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a7c/d1c/5c5a7cd1c5bac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a7c/d1c/5c5a7cd1c5bac.jpg 2019-02-12T13:37:00+02:00 Экономика По словам Маркаровой, Минфин активно работает над привлечением кредитов

Министерство финансов Украины ведет переговоры со странами G7 (Большой семерки) о возможности финансирования.

Об этом заявила глава Минфина Оксана Маркарова на ежегодной инвестиционной конференции группы Dragon Capital в Киеве сегодня, 12 февраля.

Она также не исключила возможность привлечения кредитов и у других стран.

"Мы сейчас активно работаем над кредитованием, привлечением ресурсов у международных финансовых организаций и потенциальным двусторонним кредитованием", – сообщила Маркарова.

По ее словам, Минфин планирует до конца февраля осуществить заимствование под неиспользованную часть гарантий Всемирного банка (ВБ). Сумму нового займа она не уточнила.

"Мы очень активно работали с ВБ. Как вы знаете, нам была предоставлена гарантия по займам. В ближайшее время мы полностью ее используем", – добавила министр.

Маркарова отметила, что общий объем внешних займов в 2019 году планируется на уровне четырех млрд долларов.

Напомним, 18 декабря 2018 года совет директоров ВБ утвердил предоставление кредитных гарантий Украине на сумму в 750 млн долларов. В банке уточнили, что они, в частности, направлены на поддержание реформ в банковской сфере, борьбу с коррупцией и субсидирование коммунальных услуг.

В феврале 2019 года пресс-служба Минфина сообщала, что запланированные на январь заимствования под гарантии ВБ были перенесены на следующий месяц. Чтобы обеспечить финансирование государственного бюджета, Министерство приложило усилия к замещению этого источника внешних заимствований внутренними заимствованиями.

В декабре 2018-го совет директоров Международного валютного фонда одобрил новую программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. Фонд также выделил Украине первый транш в рамках новой программы – 1,4 млрд долларов.

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