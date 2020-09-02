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В парламенте Германии требуют прекратить строить "Северный поток – 2": названа причина

2 сентября, 22:59

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

«Зеленые» назвали отравление Навального "очевидной попыткой убийства"

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального должно стать поводом для прекращения строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявила глава фракции оппозиционной партии "Союз-90"/"зеленые" в Бундестаге ФРГ Катрин Геринг-Эккардт, сообщает ТАСС.

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"Северный поток – 2" больше не является тем, что мы можем вместе реализовывать с Россией", – заявила она. По ее словам, новые сведения о том, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок", "должны иметь настоящие последствия".

Геринг-Эккардт назвала случившееся "очевидной попыткой убийства". "Поэтому сейчас нужен очень ясный ответ", – заявила она.

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В то же время ранее в среду, 2 сентября, представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер заявила, что, "с точки зрения канцлера, было бы нецелесообразно увязывать этот проект ["Северный поток – 2"], который реализуется со стороны бизнеса, с ситуацией вокруг Навального".

Она напомнила о словах канцлера Германии Ангелы Меркель, которая на прошлой неделе заявила, что "Северный поток – 2" должен быть достроен".

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