В Пенсионном фонде подсчитали, сколько денег нужно на выплаты в марте

Украинцы получают пенсии без задержек, заверил глава фонда Капинус

Фото: Getty Images

В Пенсионном фонде подсчитали, сколько денег нужно на выплаты в марте //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c49/b02/5c6c49b025179.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c49/b02/5c6c49b025179.jpg 2019-03-19T13:43:00+02:00 Экономика Украинцы получают пенсии без задержек, заверил глава фонда Капинус

Пенсионный фонд (ПФ) Украины в марте 2019 года направит на выплату пенсий 36,7 млрд грн. Об этом заявил глава ПФ Евгений Капинус на селекторном совещании.

"В марте 2019 года, согласно графику финансирования, мы направляем 36,7 млрд гривен на выплату пенсий. На перерасчет, в частности, из этих средств – 5,2 млрд гривен. 2,5 млрд – это индексация по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, 0,24 млрд гривен – обеспечение минимального размера повышения в 100 гривен, 2,5 млрд гривен – на выплату одноразовых доплат к пенсии", – сказал Капинус.

Он подчеркнул, что все выплаты идут согласно графику, задержек не ожидается.

Ранее сегодня, 19 марта, на том же селекторном совещании вице-премьер-министр Павел Розенко подсчитал, как выросли пенсии в Украине после индексации. Он также напомнил, что для 2,1 млн украинцев назначены дополнительные пенсионные одноразовые выплаты. Их получат те, чьи пенсии не выросли во время автоматического перерасчета.

Напомним, с 1 марта Кабмин ввел автоматическую индексацию пенсий. В результате пенсия выросла для 8,97 млн украинцев. При этом перерасчет стал ежегодным – с марта каждого года размер пенсий будет повышаться в зависимости от инфляции и роста зарплат в стране.

В Пенсионном фонде подсчитали, что средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 грн.

Кроме того, с 1 января 2019 года в Украине повысилась минимальная пенсия на 172 грн – до 1669 грн - для лиц старше 65 лет и стажем работы не менее 30 лет для женщин и 35 – для мужчин. В этом году также запланировано повышение минимальной пенсии по возрасту для других пенсионеров: с 1 июля – до 1564 грн и с 1 декабря – до 1638 грн.

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