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В Пенсионном фонде рассказали, сколько украинцев получают пенсии в банках

16 апреля, 18:26

Виктория Подолянец

7,5 млн украинцев получают пенсии в банках

В Украине, где население не может похвастаться высоким уровнем финансовой грамотности, пенсионные выплаты через банки по состоянию на начало апреля получают 7,5 млн пенсионеров, или 66,4% от общей численности. Такие подсчеты опубликовали в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Согласно данным Фонда, 51,5% из них получают пенсионные выплаты через ПриватБанк, 35,4% – Ощадбанк и 4,9% – через Райффайзен Банк Аваль.

Согласно данным Пенсионного фонда, осенью 2019 года пенсии через банковские учреждения получали 7,4 млн пенсионеров, в мае 2019-го – 7,3 млн.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине 37% взрослого населения страны до сих не имеют банковских счетов. В то же время рост финансовой инклюзии может принести бюджету страны миллиарды гривен.

В 2019 году количество POS-терминалов, которыми активно пользуются украинцы для оплаты картами, составило 333 тыс., что на 19% больше, чем годом ранее. И 90% этих терминалов – бесконтактные, что позволяет оплачивать покупки с помощью современных гаджетов (смартфонов, смарт-часов). При этом Украина все еще занимает последнее место в Европе по количеству POS-терминалов на тысячу человек населения.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались, почему детям нужна финансовая грамотность.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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Источник: Сегодня

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