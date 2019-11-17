В Польше посчитали количество украинских заробитчан

Фото: Roman Pilipey/архив "Сегодня"

На сегодняшний день в Польше работают почти 900 тыс. украинских заробитчан.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на заместителя директора Департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцека Котловского.

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"Напряженность на рынке труда в значительной степени сокращается за счет приплыва иммигрантов… На сегодняшний день только из Украины прибыло почти 900 тыс. иммигрантов, плюс из других государств, включительно с Беларусью. Нам кажется, что в польской экономике уже более 1 миллиона эффективно занятых иммигрантов", – отметил он.

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Ранее мы писали о том, что среди украинских заробитчан Польша теряет свою популярность. Квалифицированные специалисты находят более оплачиваемую работу в богатых странах Старого Света. Другие – возвращаются на родину навсегда. Кроме того, трудовая миграция становится все короче по срокам, а в некоторых рабочих профессиях в Украине и в Польше оплата сравнялась.

Напомним, ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект закона № 2365 о защите украинских трудовых мигрантов от мошенников. В нем предлагается запретить агентствам по трудоустройству брать деньги с соискателей и отменить лицензии.

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