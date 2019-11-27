В Польше задержали топ-менеджеров "дочки" "Газпрома"

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В Польше, которая отказывается от российского газа, начато расследование против бывших руководителей компании EuRoPol GAZ за убыточный контракт с российским "Газпромом". Как сообщило "Радио Свобода", трое бывших топ-менеджеров EuRoPol GAZ были задержаны Агентством внутренней безопасности Польши 26 ноября.

EuRoPol GAZ – совместное предприятие российского "Газпрома" и польской госкомпании PGNiG, которая владеет польским участком газопровода "Ямал – Европа".

Задержанных подозревают в том, что они подписали соглашение в урон польской стороне. В этом соглашении Польша отказалась от исков к российскому монополисту с требованием полностью оплатить услуги по транспортировке газа через Польшу в 2007–2009 годах. По версии следствия, таким образом они нанесли ущерб на сумму около 848 миллионов злотых (около 217 миллионов долларов по курсу в ноябре 2019 года).

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Соглашение, подписанное в Москве, считается в Польше противоречащим нормам ЕС и закону. Если обвинения будут доказаны, бывшим топ-менеджерам EuRoPol GAZ грозит до 10 лет тюрьмы.

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По делу также проходит бывшая замминистра экономики Польши Гражина Генцлевськая. Она обвиняется в том, что внесла в правительственную документацию ложную информацию о позитивной оценке договора между Россией и Польшей на транзит газа.

Напомним, также Польша ранее наложила рекордный штраф на партнера "Северного потока – 2". Французскую Engie наказали за отказ способствовать расследованию по делу российского газопровода. Польша активно выступает против строительства газовой трубы в обход Украины.

Ранее также сообщалось, что в конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока – 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

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