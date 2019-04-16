"В порядке исключения": эксперт объяснил, как Германия поможет "Северному потоку – 2"

При этом одно требование Газовой директивы "Газпрому" будет сложно выполнить

Фото: Нафтогаз України - Naftogaz / Facebook.

Новая Газовая директива ЕС прошла всю процедуру утверждения. 27 из 28 стран ЕС (Болгария воздержалась) 15 апреля утвердили директиву с учетом внесенных поправок. Согласно документу, все газопроводы из стран, не входящие в евросообщество, должны соответствовать нормам, которые действуют относительно трубопроводов, проложенных внутри ЕС. Действие директивы распространяется том числе и на "Северный поток – 2" – газопровод из России в Германию в обход Украины. Таким образом, ставит под контроль Европы сам "Газпром" и нивелирует его статус монополиста.

Однако Германия добилась того, что окончательное решение о предоставлении "Северному потоку – 2" исключений из этих норм будет принимать она сама. Таким образом Берлин может и вовсе "защитить" "Северный поток – 2" от ограничений, прописанных в директиве, считает энергетический эксперт Валерий Боровик.

"Это могут быть даже такие исключения, что этот поток не будет подпадать под Газовую директиву. Или часть потока не будет подпадать. Прошла информация, что последние 50 км газопровода (вся длинна – свыше 1200 км. – Ред.) перед тем, как выходить в Германии, которые присоединяются к европейской газотранспортной сети, хотят передать дочерней компании. Это даст то, что эта дочерняя компания и только эта часть газопровода будет подпадать под эту Газовую директиву. А все остальное – не будет подпадать. Таким образом "Газпром" останется монопольным поставщиком газа", – отметил Боровик.

Впрочем норму о том, что 50% газопровода должны заполнять независимые поставщики, выполнить "Газпрому" будет тяжело.

"50% мощности должны быть отданы независимым поставщикам на конкурсной основе. Но на сегодняшний день таких поставщиков в России нет. Если не будет таких независимых поставщиков газа, то 50% мощностей будут недозаполнены. Тогда проект становится нерентабельным", – продолжил эксперт.

А вот условие, что оператором "Северного потока – 2" должна быть независимая от "Газпрома" компания, российский монополист может найти способ юридический обойти, считает энергетический эксперт Сергей Дяченко.

Интересна позиция Болгарии при голосовании по Газовой директиве. Почему София воздержалась от голосования? Валерий Боровик считает, что Болгария своим решением проявила солидарность с Украиной и выступила не столько против Газовой директивы, сколько против поправок, которые позволяют ее обойти. Также жксперт напомнил, что именно Болгария в свое время "похоронила" "Южный поток".

Напомним, что Дания до сих пор не согласовала строительство "Северного потока – 2". В случае, если Копенгаген запретит прокладывать трубопровод через территориальные воды Дании, осуществление российского проекта окажется более дорогостоящим.

18 марта профильный комитет Европарламента одобрил поправки в Газовую директиву. 4 апреля эти изменения утвердил и сам Европарламент. Все технические процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года, поскольку, как заявил ранее глава гендиректората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори, модифицированная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска "Северного потока — 2", чтобы ее действие распространилось на этот проект. Россия собирается ввести "Северный поток — 2" в эксплуатацию до конца 2019 года.

В Газовой директиве говорится, что оператором "Северного потока – 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков. При этом в итоговом тексте указано, что решение о предоставлении "Северному потоку – 2" исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с ЕК.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель ранее сообщила, что, несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция не является допустимой. И строительство "Северного потока – 2" очень важно для Германии:

Более подробно о новых поправках в Газовую директиву можно почитать в материале "Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве".

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.